Colapso de tráfico en Gipuzkoa, con casi 40 kilómetros de retenciones

(Actualiza la EC2121 con nuevos datos sobre las retenciones en Gipuzkoa)

San Sebastián, 4 jun (EFECOM).- Los agricultores que han bloqueado la frontera de Irún (Gipuzkoa) durante 24 horas han levantado ya el cierre del paso este martes, aunque la protesta ha generado un colapso de tráfico que afecta a las principales vías del este de Gipuzkoa, con retenciones intermitentes de casi 40 kilómetros, ha informado el Departamento de Seguridad.

El levantamiento del bloqueo de la frontera por parte de los agricultores ha generado un aumento del tráfico pesado hacia Francia, tras permanecer dos días parado, ya que el domingo no pueden circular y el lunes no lo hicieron al saber que no podrían atravesar el punto fronterizo de Biriatou por la protesta.

La reanudación del tráfico pesado hacia Francia ha generado colas de vehículos que han afectado a la AP-8, la A-15 y la A-1 hasta el municipio de Villabona, ubicado a unos 35 kilómetros de la frontera.

Además, otros cinco kilómetros de retenciones se han extendido desde el cruce de Atigarraga hasta San Sebastián, por la AP-1, en sentido a Francia.

La misma fuente ha precisado que hay zonas en las que el tráfico está totalmente parado y otras en las que hay una densidad importante de vehículos, a pesar de que la frontera ya ha sido abierta.

A partir del mediodía las colas han comenzado a remitir y a las 13.30 horas el colapso alcanza hasta Andoain, unos 30 kilómetros.

Los agricultores han iniciado la retirada de los tractores procedentes de ambos lados de la frontera, donde han permanecido 24 horas, desde las 10.00 horas de lunes hasta las 10.00 del martes, pero la salida de los vehículos ha sido paulatina y las colas de camiones han ido agrandando a medida que han pasado las horas, hasta llegar a los 35 kilómetros al mediodía.

Centenares de camioneros han pasado la noche en gasolineras y áreas de servicio a la espera de que se abra el paso para continuar su destino hacia Francia y otros países de Europa lo que ha generado una "especie de embudo", han señalado las fuentes.

A la situación coyuntural de la protesta se suma la circunstancia de que los martes es el día de la semana que acumula mayor número de camiones que cruza la frontera.

Estas son las afecciones de tráfico más importantes generadas en el País Vasco por las protestas convocadas por un grupo de plataformas independientes de agricultores contra las políticas comunitarias, ya que la jornada de ayer no registró grandes retenciones.

Procedentes de diferentes puntos de España, los agricultores iniciaron el bloqueo de la frontera de Irún ayer, lunes, en una acción coordinada con sus compañeros franceses, y continuó por la tarde sin generar retenciones importantes de circulación.

Decenas de vehículos rurales de ambos lados circularon en columnas para confluir el lunes a las 10.30 horas en la frontera de la AP-8 en Irún.

En este punto, los agricultores franceses cortaron el peaje de Biriatou al tráfico para los vehículos pesados, tras lo cual pudieron acceder al lugar los tractores españoles que habían sido obligados por la policía gala a permanecer primero concentrados en el área irunesa de Zaisa.

Finalmente, los agricultores de ambos lados de la frontera estrecharon sus manos como símbolo de unión en gran movilización, organizada de forma simultánea en todos los puntos fronterizos entre España y Francia coincidiendo con la semana en la que se celebran elecciones europeas. EFECOM

mz-cgc-rh/jmj

(foto)