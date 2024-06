Sumar percibe "impotencia" y "nerviosismo" en Feijóo tras no descartar una moción de censura tras las europeas

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo muestra "impotencia" y "nerviosismo" tras sus declaraciones en las que no descarta la moción de censura contra el Gobierno tras las elecciones europeas. En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha achacado las palabras del líder de la oposición ante unas perspectivas electorales el 9J "que cada vez son más exiguas" para el PP, al estar convencido de que el bloque progresista está yendo a más. Al hilo, ha desgranado que en esta última semana Sumar se va a volcar en el tramo final de la campaña a las europeas para obtener el mejor resultado posible. SIN PENSAR EN LAS ENCUESTAS Respecto a las diversas encuestas electorales publicadas este lunes, Urtasun ha manifestado que ya están acostumbrados a que se calibre a la baja su estimación de voto y que ya han demostrado en otros comicios que han sido capaces de revertir malos pronósticos. Urtasun ha querido destacar el desempeño de su cabeza de lista a la europeas, Estrella Galán, en el debate entre candidatos organizado por 'El País' y la 'Cadena Ser', donde ha sido capaz de "denunciar la gran coalición" entre PP y PSOE en la UE con el pacto migratorio y las reglas fiscales. También ha enfatizado que están "muy satisfechos" por la "contundencia" con la que ha denunciado el "genocidio" en Palestina y está convencido de que el mayor conocimiento de su candidata, así como de las propuestas de Sumar, van a ser un factor que aumentará sus perspectivas electorales de cara al domingo. MANTIENEN UNA BASE ELECTORAL SÓLIDA En Sumar, según indican fuentes de la formación, destacan que aún hay encuestas que le otorgan cinco escaños en el Parlamento Europeo y que sus expectativas mínimas son cuatro eurodiputados. En este sentido, enfatizan que mantienen apoyo pese a que los sondeos indican un crecimiento del PSOE. También opinan que la imagen amable de su candidata les beneficia e insisten en que no habrá confrontación en campaña con Podemos y que no se van a confundir de adversario, sobre todo porque el electorado de izquierdas indeciso no quiere peleas entre la izquierda. También sostienen que el resultado del 9J no será una imagen representativa de la fuerza de cada partido a la izquierda del PSOE.

