PSOE dice a Vox que no quiere su "modelo de autarquía franquista" y PP acusa a Ribera de ansiar solo el poder

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha dicho que no quiere en Europa el modelo "de autarquía franquista" que promueve Vox ni el de "la austeridad" del PP, mientras que la cabeza de lista del Partido Popular, Dolors Montserrat, le ha acusado de estar interesada "solo en el poder" y pensar en ser comisaria europea sin recoger el acta de eurodiputada. "Con toda honestidad, con toda franqueza, no queremos su modelo (de austeridad). No sabemos si nos engañaron o si es que eran incompetentes, pero tampoco queremos la autarquía franquista que preconiza Vox", ha explicado Ribera durante su intervención en el bloque de Economía y Energía del debate a seis organizado este lunes por El País, Cadena Ser y El HuffPost. En su turno de réplica, la candidata 'popular' le ha recriminado a Ribera que presuntamente haya rechazado recoger el acta de la Eurocámara porque quiere formar parte de la Comisión Europea: "La propia Teresa Ribera ya ha dicho que no cogerá el acta del Parlamento Europeo, solo le interesa el poder". Dicho esto, ha acusado a la cabeza de lista del PSOE de ser "la enemiga del campo y del mar" y de atacar a las familias, los transportistas y los autónomos. También ha criticado que no responda si mantendrá la rebaja del IVA en la carne y el pescado y que en cambio, el PP propondrá "un pacto europeo por el mundo rural" que luche contra "la competencia desleal que sufren". A estas afirmaciones ha contestado la también vicepresidenta tercera del Gobierno, que ha dicho que el PP cree que el problema del agua en el campo "se resuelve sacando a la Virgen de procesión", mientras el PSOE apuesta "por la seguridad hídrica, por la anticipación" y "trabajar con los consumidores y con la industria". LA "ECONOMÍA DE GUERRA" Y FONDOS EUROPEOS En otro orden de cosas, la candidata de Podemos al Parlamento Europeo, Irene Montero, ha dicho que el Pacto Verde "es una tomadura de pelo" porque la "tarea más urgente" en términos económicos y de defensa del territorio es "la paz", ya que "la economía de guerra" es "incompatible con el avance en derechos". Asimismo, ha lamentado que haya un "gran consenso bélico" que aprueban "desde la socialdemocracia, pasando por los verdes, hasta llegar a la extrema derecha", para subordinar "los intereses militares de Estados Unidos e invertir dinero en tanques y armas y no en hospitales, pediatrias, educación o políticas feministas. A colación de la financiación, el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha acusado al presidente del Gobierno de haber "desperdiciado" los fondos europeos, a la vez que ha defendido que no hay "nada más patriota" que "no depender de otros países" en cuestiones como el gas o la energía, frente a la estrategia del PSOE de "cerrar centrares nucleares". ((((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

