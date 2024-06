Oyarzabal: "Podemos ganar a cualquiera"

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, aseguró, esperanzando, que la selección española puede "ganar a cualquiera" en la Eurocopa de Alemania.

"Tenemos un grupo muy complicado, pero nosotros podemos ganar a cualquiera", aseguró en el día de medios de la selección española en la Ciudad del Fútbol. "Los amistosos nos van a preparar para llegar al primer partido de la mejor manera posible", añadió.

"Estoy ilusionado, todo jugador si puede elegir elegiría estar en un torneo como este. En la anterior Eurocopa nos quedamos cerquita de hacer algo bonito. Estoy con ganas de que llegue el día", apuntó.

Oyarzabal se mostró agradecido a la confianza que el seleccionador demuestra en él, especialmente tras superar lesiones que le marcaron.

"Le estoy muy agradecido a Luis. Desde hace muchos años siempre ha contado conmigo. Es una persona a la que tengo mucho cariño, hemos vivido muchas cosas juntos, muchas bonitas, y espero que sea una más ésta".

"No pude estar en la Nations, pero más que el hecho de no poder estar en el torneo, es especial por las lesiones. A ningún futbolista le gusta tenerlas y estar aquí a puertas de una competición como una Eurocopa. Es bonito tras lo que he pasado y vivido. Pelearemos por conseguir lo que queremos", añadió.

En su llegada al cargo de seleccionador, De la Fuente pidió que Oyarzabal fuese uno de los capitanes. El delantero vasco no piensa que vaya a serlo en la Eurocopa 2024. "No lo sé porque hay gente que lleva mucho más tiempo que yo, más partidos y tiene más peso que yo. Es decisión de ellos, no mía".

Oyarzabal ve diferencias entre el grupo que encaró la Eurocopa 2020, con Luis Enrique Martínez al mando, en la que se quedaron a las puertas de la final, y la que encara la de Alemania 2024, aunque resaltó que ambos grupos comparten la ilusión de lograr algo importante.

"Quizás es un grupo más joven ahora, pero creo que el ambiente y las ganas de la gente y el buen rollo se mantiene, sigue estando y las ganas del anterior grupo por hacer algo bonito también las hay ahora, y todavía más. Con esa idea vamos de hacer un torneo bueno, de poder dar una buena imagen y de llegar lejos", valoró sin hablar de España como una de las selecciones favoritas.

Aunque en el grupo habrá la experiencia ganadora de dos jugadores como Dani Carvajal y Nacho Fernández que han ganado seis Copas de Europa con el Real Madrid. "Hay muy pocos que hayan conseguido semejante logro y tiene mucho mérito. Muchos sueñan con conseguir una y los ves con seis. Hay que darle valor. Nos puedan ayudar todo lo que llevan ellos vivido durante tantos años para hacer un buen torneo", elogió. EFE

