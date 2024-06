Ana Vázquez:"No se puede luchar contra la violencia de género disfrazándose de morado para desfilar una vez al año"

La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, ha destacado que los ayuntamientos están reivindicando medios al Gobierno de España para luchar contra la violencia de género, contra la que -ha dicho- no se puede luchar "disfrazándose de morado para desfilar una vez al año, sino que hay que combatirla también con recursos económicos". Según ha dicho, en la provincia de Castellón hay 744 víctimas por agente en cada turno, "de las cifras más altas de España", y "solo hay 30 guardias civiles y 14 policías destinados a proteger a las mujeres". Vázquez ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado a Castelló para evaluar las necesidades de la provincia en el ámbito de la seguridad junto a la presidenta del PP en la ciudad, Begoña Carrasco; el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella; y el diputado del PP de Castellón en el Congreso, Óscar Clavell. La portavoz de Interior de los 'populares' ha recordado que cuando gobernaba el PP en España había 7.487 casos de violencia de género y -ha subrayado- en estos momentos hay 12.503, "se han incrementado un 58%, es decir, más víctimas con este Gobierno de la pancarta feminista que con el gobierno del PP, que le daba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado medios para luchar contra la violencia de género". "Por eso es importante tener una reacción, pues necesitamos medios económicos para poner a disposición de los ayuntamientos para que se dote de más medios a las plantillas de las policías locales, ya que el Gobierno de España no está protegiendo a las mujeres", ha añadido. "AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD" Ana Vázquez, que ha destacado el cambio "agradable" que ha dado la ciudad de Castelló "con más flores y más limpia", ha criticado el aumento de la criminalidad en Castellón del 6,6 por ciento, "el doble que la media española", y ha añadido que los robos con fuerza en domicilios han subido un 15,8%, y las violaciones han aumentado un 44%. Según ha explicado, el ministro del Interior, Fernande Grande-Marlaska, en una respuesta a los 'populares', ha indicado que "no va a poner ningún efectivo de la Guardia Civil en la provincia de Castellón porque, según él, están las plantillas cubiertas". Sin embargo, ha aclarado Vázquez, "de 1.384 guardias civiles que están en catálogo, solo hay 1.240, y esto conlleva que van a cerrar cinco puestos auxiliares de la Guardia Civil y se van a reagrupar los grupos del SEPRONA en la Comandacia". La portavoz de Interior del PP ha subrayado su oposición "rotunda" a esta última cuestión, ya que considera que "donde tiene que estar el SEPRONA es en el entorno rural y no en la ciudad". Así mismo, Vázquez, que ha asegurado que es necesario "poner freno" a la ideología de que "una vaca contamina más que el Falcon de Sánchez", ha denunciado que "se están cayendo los cuarteles a pedazos y es vergonzoso que en 2023, de 1.820.940 euros que había de fondos europeos para arreglar cuarteles en la provincia de Castellón solo gastaron 74.000 euros y el resto lo mandaron de vuelta para Europa". "Si no saben ejecutar, que se pongan a un lado porque los fondos europeos son muy importantes y también en materia de seguridad", ha apuntado. "Queremos para Castellón la misma seguridad que puede tener otra persona en el centro de Madrid, por lo que vamos a seguir peleando por esa seguridad y para que se dote inmediatamente de medios a los ayuntamientos para que si Marlaska no puede proteger a las mujeres, lo hagan los ayuntamientos", ha afirmado. Por otra parte, Vázquez ha lamentado que las ocupaciones de viviendas han aumentado un 320% en Castellón desde 2015, pasado de 74 a 311. AUMENTO DE LA PLANTILLA DE POLICÍA LOCAL Por su parte, Begoña Carrasco ha resaltado que la seguridad ha sido uno de los principales ejes en los que se ha basado la gestión local. "Queremos incrementar la plantilla de Policía Local y Bomberos, de hecho de la próxima semana van a jurar 17 nuevos policías locales y seguiremos aumentando la plantilla porque es esencial la seguridad de los castellonenses", ha manifestado. Ha pedido a los castellonenses que se movilicen en las elecciones europeas, y ha dicho que es necesaria "una Europa fuerte con eurodiputados del PP que garanticen las libertad e igualdad de todos los españoles".

Compartir nota: Guardar Nuevo