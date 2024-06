El Leganés no falla y retorna a Primera División

Madrid, 2 jun (EFE).- El Leganés no falló y volverá a militar, cuatro años después, en la máxima categoría del fútbol español tras certificar este domingo el ascenso a LaLiga EA Sport como campeón de la Segunda División al imponerse con por 2-0 al Elche.

Un triunfo que premió la regularidad del conjunto madrileño, que ha ocupado la primera plaza de la clasificación durante veintinueve de las cuarenta y dos jornadas disputadas.

Circunstancia que no impidió a los de Borja Jiménez llegar a la última fecha con la obligación de firmar, al menos, un empate con el Elche, que viajaba sin nada ya en juego a Butarque, para lograr el ascenso que se les escapó la pasada semana en el campo del Racing de Ferrol.

Pero el Leganés no estaba dispuesto a volver a fallar y mucho menos su máximo goleador, el delantero Miguel de la Fuente, que a los diez minutos de juego adelantó a los 'pepineros' en el marcador (0-1).

Ventaja que se encargó de sentenciar en el tiempo de prolongación de la primera mitad el hispano-argentino Juan Cruz, que se ha convertido en otro de los nombres propios del ascenso desde que llegó cedido por el Betis en el mercado invernal, al firmar en definitivo 2-0.

Los goles desataron la locura en las gradas de Butarque, que vivió un lleno histórico con la presencia de 12.083 espectadores que festejaron el retorno de su equipo, cuatro años después, a la máxima categoría del fútbol español.

Si en Leganés las lagrimas fueron de alegría, de tristeza e impotencia fueron las de los jugadores y aficionados del Racing de Santander en el Estadio de la Cerámica, donde el conjunto cántabro se despidió de la posibilidad de disputar la promoción de ascenso.

Eliminatorias de ascenso que los de José Alberto López parecían tener en sus manos hace apenas dos semanas, pero la derrota (0-2) encajada la pasada jornada en casa ante el Zaragoza y, sobre todo, el tropiezo (1-0) sufrido este domingo en casa del colista, el Villarreal B, dejaron al Racing fuera de la lucha por el ascenso.

Un destino que el conjunto cántabro pareció en disposición de esquivar con un postrero remate de cabeza de Germán, pero el testarazo del central del conjunto cántabro se estrelló en un poste, lo que condenó definitivamente a los visitantes a la derrota.

Resultado que no desaprovechó el Sporting de Gijón para lograr el último billete en juego para la promoción tras imponerse este domingo en su visita al campo del Eldense con un gol (0-1) de Roque Mesa a los 57 minutos.

Un gol, el primero del centrocampista canario en la presente temporada, que emparejará al cuadro asturiano, quinto, con el Espanyol, que concluyó cuarto tras golear este domingo por 3-0 al Cartagena, en la primera ronda de las eliminatorias de ascenso.

Lo duelos de promoción los completarán el Eibar, tercero, y el Oviedo, sexto, que volverán a verse las caras tras el choque que disputaron este domingo asturianos y vascos en Ipurúa y en el que el conjunto 'armero' se impuso por 4-3.

El Valladolid, que afrontó la última jornada con el ascenso ya en el bolsillo, perdió la oportunidad de coronarse campeón de LaLiga Hypermotion tras caer este domingo por 2-1 en su visita al campo del Tenerife.

Una Liga Hypermotion en la que continuará por sexta temporada consecutiva el Mirandés, que se aseguró la permanencia tras imponerse por 1-0 con un gol de Gabri Martínez en la segunda mitad a un Amorebieta que acompañará a Villarreal B, Andorra y Alcorcón en el descenso a Primera RFEF.

Leganés (Madrid), 2 jun (EFE).- El Leganés consumó el segundo ascenso de su historia a la máxima categoría del fútbol español como colofón a una jornada en la que la ciudad se preparó desde primera hora para celebrar por todo lo alto el que sería el éxito de su equipo.

El escenario parecía hecho a medida para garantizar el disfrute de todos los asistentes ya que al conjunto madrileño le bastaba con no perder ante un Elche que no se jugaba nada para sellar el ascenso. E incluso haciéndolo tenía opciones de subir si el Eibar no ganaba al Oviedo.

Por todo ello la fiesta estaba casi garantizada, algo que facilitó en cierta medida su preparación al Leganés, que fue capaz de tener muchos detalles previstos para garantizar una celebración a la altura de lo conseguido, algo que solo había pasado una vez anteriormente en la temporada 2015-2016, cuando se alcanzó lo más alto venciendo en Anduva al Mirandés.

Ya desde la previa se podía sentir la ilusión en los aledaños, con miles de seguidores en la calle vistiendo los colores del equipo, muchos de los cuales recibieron en masa al autobús del conjunto anfitrión a su llegada al estadio de Butarque.

Una vez dentro del recinto futbolistas y aficionados, los segundos jalearon a los primeros cuando saltaron a calentar y también al retirarse al túnel de vestuarios para cambiarse. Además se vivió un momento de comunión a la hora de aparecer los protagonistas ya vestidos de corto en el césped, pues un mosaico blanco y azul coloreó la grada y acompañó al himno que fue cantado a capela por los presentes.

Además en uno de los fondos pudo leerse una pancarta con el lema "Espíritu del 93", en recuerdo del año del primer ascenso a Segunda finiquitado, precisamente, con un triunfo por 3-0 contra el Elche.

El pitido inicial supuso una explosión de júbilo, que se repitió cuando a los diez minutos Miguel de la Fuente anotaba el 1-0 con un potente golpeo desde la media luna. Ese tanto, unido al 0-1 parcial del Oviedo en Eibar que también fue jaleado a los cinco minutos, fortificaba casi el objetivo.

Sin embargo, la idea era no depender de lo que pasase en Ipurua, algo que dejó de suceder cuando en el añadido de la primera mitad Juan Cruz puso el broche a un contraataque para convertir el 2-0. El trabajo estaba hecho al descanso, con cuarenta y cinco minutos por delante para el gozo y el homenaje.

Hubo reconocimientos para Miguel de la Fuente, Juan Cruz, Seydouba Cissé, el portero Diego Conde e Yvan Neyou tras ser cambiados. También para el entrenador Borja Jiménez. Y cánticos, muchos cánticos. La grada entonó el 'campeones, campeones' cuando supo que el Valladolid iba perdiendo por 2-1 en Tenerife, lo que les daba el primer puesto de manera definitiva. Pero también el 'a Primera' o el 'te quiero Lega'. Incluso pidió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid presente en el palco durante el tramo final del partido, que botase.

Con el pitido final del colegiado Luis Milla Alvéndiz se desató la euforia. Una euforia controlada, pues los aficionados se mostraron respetuosos y reprimieron sus impulsos de saltar al césped, tal como se les había pedido desde la entidad en las horas previas.

Eso no significó que no hubiera celebración, pues el Leganés lo tenía todo a punto para darle a sus jugadores el merecido reconocimiento. De esta forma sobre el césped se instaló un escenario y se pusieron cañones de chispas, a través de los cuales fueron asomando entre aplausos todos y cada uno de los futbolistas,de uno en uno mientras se les presentaba por megafonía.

Ya todos juntos, los héroes del ascenso recibieron el trofeo que les acredita como campeones y se juntaron con sus familias para compartir con ellos la alegría del trabajo bien hecho después de un exigente curso que ha terminado de la mejor manera posible.

Carlos Mateos Gil