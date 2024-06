Buxadé señala que "Europa está en peligro" y prevé resultados "extraordinarios" en el 9J con la "unión de patriotas"

El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha asegurado este sábado en Badajoz que "Europa está en peligro", al tiempo que ha previsto resultados "extraordinarios" para su formación en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, si sus votos se unen a los de otros partidos "patriotas y conservadores" de la UE. Concretamente, Buxadé ha abogado, en un acto celebrado este sábado en Badajoz, por una "unión de patriotas" con partidos ultraconservadores como Fratelli d'Italia, al que pertenece la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; Ley y Justicia, de Polonia, o el francés Agrupación Nacional, donde se encuentra Marine le Pen. "Tenemos una convicción real de que Europa está tan en peligro como que ayer veíamos las tremendas imágenes de un político conservador en Alemania atacado por un islamista con un puñal", ha señalado el cabeza de lista de Vox, quien ha resaltado que era alguien que "defendía a la Europa cristiana" frente a la "invasión inmigratoria de la inmigración ilegal procedente de países islámicos". Cabe recordar que los hechos a los que se refiere Buxadé han tenido lugar este pasado viernes en la ciudad alemana de Mannheim, donde un hombre apuñaló a varias personas durante un acto público de la agrupación Pax Europa. DARLE "UNA VUELTA" AL PARLAMENTO EUROPEO Durante su intervención, el cabeza de lista de Vox ha manifestado su intención de que los "los patriotas y conservadores europeos" le den "una vuelta al Parlamento Europeo" para "conseguir que la dignidad y soberanía de todas y cada una de las naciones europeas" sean el "eje vertebrador de la política de la Comisión Europea". Para ello, ha adelantado que desde su formación se va a "pedir y a exigir" la "derogación" del Pacto Verde europeo y del "Pacto de Inmigración" de la UE, al tiempo que se "manda a la Agenda 2030 al cubo de la basura". "Con la Agenda 2030 haremos un bonito papel reciclado y va a pasar a la historia como la agenda diabólica que ha destruido la economía, el campo y la industria de España", ha recalcado Buxadé asegurando que el 9 de junio buscarán "revertirlo todo". Del mismo modo, el candidato ha criticado la existencia de zonas de bajas emisiones en ciudades como Madrid o Badajoz, considerando sobre esta última que lo que se necesita es "un poquito más de CO2, más agricultura, más ganadería, más industria, más transporte, más logística y más camioneros". EL "PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA" Tras considerar que "no hay un punto intermedio entre la libertad, la propiedad, la seguridad, Europa y nuestra civilización, de aquella otra civilización que viene con afán de conquista", Buxadé ha opinado que "la izquierda se ha entregado directamente a todas las organizaciones criminales del mundo, desde el yihadismo hasta los narcogobiernos de América". En este sentido, el cabeza de lista ha asegurado que España tiene al "peor Gobierno de la historia" en la medida en que, ha apuntado, "nunca en 1.300 años de historia hemos tenido un Gobierno traidor, corrupto en lo económico, en lo político y en lo moral". Finalmente, Buxadé ha llamado a hacer un "último esfuerzo" a los simpatizantes de su partido durante esta campaña para sumar votos "en favor de España" y no de la "coalición del PP y del PSOE que no tienen opinión propia y que al final acaban haciendo lo que les pide el Partido Popular alemán o el Partido Socialista en Italia".

Compartir nota: Guardar Nuevo