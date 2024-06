Cristóbal Parralo: "No me marcharé sin saber mi futuro"

Ferrol, 1 jun (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha avanzado este sábado que "no" se marchará "sin saber" su "futuro", aunque ha apelado a "poner el foco en el partido que" les "queda" antes de confirmar su continuidad al frente del banquillo verde.

En rueda de prensa, ha indicado ante el encuentro de este domingo en Andorra, último de la temporada, al que viajará toda la plantilla, incluidos los jugadores lesionados o en duda, como es el caso de Álex Martín, que ha sufrido "alguna molestia" esta semana.

Chuca, David Castro, Nico Serrano y Álvaro Vadillo repiten en la lista de bajas, mientras que Julián Delmás, con problemas físicos al inicio de la semana, se reintegró al trabajo de grupo.

Parralo ha afirmado: "el último partido queremos estar juntos; la piña ya ha existido durante toda la temporada, queremos vivirlo juntos", y, aunque el Racing de Ferrol quedase en la pasada jornada definitivamente apartado de la fase de ascenso a Primera División, ha reiterado que es "un partido oficial".

"No me da lo mismo, quiero quedar lo más arriba posible; pedimos profesionalidad hasta el final, es nuestra obligación", ha considerado el técnico, que ha insistido en que la "temporada no ha acabado", ya que lo hará este domingo, y que concluir "lo más arriba posible siempre es importante".

El preparador ha expresado su "alegría grande por la temporada que ha hecho el equipo" y no ha confirmado que vayan a figurar en su alineación ante el FC Andorra jugadores con menos minutos, sino que ha reseñado que intentará "poner a los que están mejor".

Cristóbal Parralo ha incidido en que los entrenamientos de esta semana se han realizado en A Malata porque en el campo de A Gándara se "están haciendo ya trabajos de cara a la temporada que viene" y ha deseado que el "club pueda sacar conclusiones para el futuro".

Sobre la campaña 2023-2024, ha dicho que ha sido "muy buena, pero podía haber sido mejor; hemos tenido oportunidades para acabar mucho mejor", y ha admitido sobre la concentración de sus futbolistas en el desenlace liguero que son "humanos" y que algunos "tienen su futuro un poquito en el aire".

Preguntado por la participación de cuatro de ellos en el encuentro de este viernes con la selección de Galicia, ha manifestado que le "sorprendió" porque hay "en juego cosas para el club; me enteré el martes por la mañana, acepto lo que manda el club, pero prefiero no opinar de nada más, no quiero sembrar ninguna polémica".

Sin embargo, Parralo ha puntualizado que el Racing de Ferrol competirá en Andorra "con los que estén mejor" y ha deslizado que la cita internacional, "con menos de 48 horas de recuperación" para los citados, no se llevó a cabo en una fecha adecuada. EFE

