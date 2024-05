Moreno ve una "oportunidad única" para "enseñar la puerta de salida" a Sánchez: "Hay que decir basta ya"

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que las elecciones europeas del 9 de junio, al celebrarse en todo el territorio español como unos comicios generales, son una "oportunidad única" para "enseñar la puerta de salida" al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y para decir que "basta ya" ante lo que está haciendo. Además, ha considerado que también son cruciales para que Andalucía hable "alto" en Europa y pida un compromiso en la lucha contra la sequía. Así se ha pronunciado Moreno durante el acto de apertura de la campaña por las elecciones europeas, celebrado en Fuengirola (Málaga), donde ha insistido en que el 9 de junio estamos ante una ocasión "única e irrepetible para cortar los plazos de Sánchez, para cambiar España y seguir transformando Andalucía". Ha indicado que estas elecciones no son un proceso electoral cualquiera, porque estamos hablando de los fondos europeos para muchos proyectos fundamentales en Andalucía, al tiempo que al celebrarse en toda España, deben servir también para mandar un "mensaje" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "¿No estamos ya un poco cansados de Sánchez?", ha preguntado Moreno, para quien la mejor manera de hablar claro y alto es "votando" el 9 de junio a la única opción alternativa, como es el PP. Ha señalado que hay razones más que motivadas para mandar un mensaje claro y nítido por parte de la ciudadanía al Ejecutivo de Pedro Sánchez para decir "basta ya". "Estamos ante una oportunidad única de enseñar la puerta de salida a Sánchez y sus políticas y de dar paso a un nuevo horizonte de esperanza y futuro", ha apuntado. "En España no hay Gobierno", ha indicado Juanma Moreno, en referencia a los últimos acontecimientos sobre los proyectos de ley del Ejecutivo nacional que no han podido salir adelante. Asimismo, ha confiado en que, por primera vez, el PP gane las elecciones europeas en Andalucía, algo que nunca ha ocurrido. Ha apelado a dar un "pasito más en esa decisión que ha tomado el pueblo andaluz de dejar atrás las políticas antiguas y rancias del Partido Socialista y apostar por un proyecto regenerador, transformador, moderado y capaz" como el del PP. "El día 9 tenemos una aspiración, la aspiración de seguir avanzando en Andalucía desde este proyecto político que es el que más se parece a los andaluces, que no es otro que el del PP", ha señalado Juanma Moreno, recordando que su partido ha ganado en esta comunidad las elecciones autonómicas, las generales y las municipales. Juanma Moreno ha manifestado que él lleva peleando cinco años para que en Europa se tome conciencia sobre el problema de la sequía en regiones como Andalucía y para que una parte de los fondos europeos se puedan invertir en políticas hidráulicas. Ha confiado en que en la nueva Comisión Europea haya un comisario de agua. Por su parte, la candidata número dos del PP al Parlamento europeo, Carmen Crespo, ha señalado que el 9 de junio es una oportunidad para que las cosas empiecen a "cambiar" en España y para que Andalucía tenga una voz fuerte en la Unión Europea en defensa de su campo y de políticas en materia de agua frente a la sequía. Crespo ha recalcado que las elecciones europeas son imprescindible para "nuestras vidas" por las decisiones que se toman en la Unión Europea, pero también deben servir para acabar "con el muro rupturista y la demagogia de un presidente del Gobierno que busca sólo los bulos y los anuncios" para hacer política y mantenerse en el poder. Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha manifestado que el PP va a hablar alto y claro a los españoles durante esta campaña, en términos "propositivos", frente a los "insultos" del PSOE. Se ha mostrado seguro de que el 9 de junio, los españoles también van a decir a Sánchez con su voto que "no todo vale" para estar sentado en el sillón de la Moncloa. "Hay que darle un no rotundo", ha apuntado. Asimismo, Bendodo ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez se "rompió ayer" porque dos proyectos de ley no pudieron salir adelante porque una parte del ejecutivo, Sumar, no los apoyó. Para Bendodo, "un cuarto de hora" va a durar ya el Ejecutivo de Sánchez. Respecto a la encuenta del CIS que da como ganador al PSOE en las elecciones europeas, ha indicado que el PP le va a dar "la vuelta" a ese sondeo.