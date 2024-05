Feijóo afea a Ribera que diga que González es persona del "pasado": "Ella jamás será parte de la historia de España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este viernes a la vicepresidenta tercera del Gobierno y cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo, Teresa Ribera, que sostenga que el expresidente Felipe González es una persona del "pasado" y le ha espetado que ella "jamás será parte de la historia de España". Así se ha pronunciado en un acto electoral en Elche (Alicante) después de que Ribera haya recalcado que el "liderazgo" de Pedro Sánchez al frente del PSOE está "fuera de toda duda", y la opinión de "personas del pasado", como el expresidente del Gobierno Felipe González, que puedan cuestionarlo no coinciden con el "sentir general" de la militancia, ante las declaraciones del expresidente socialista en 'El Hormiguero' sobre el jefe del Ejecutivo. Asimismo, ha calificado de "muy sorprendentes" esas declaraciones de Teresa Ribera y le ha afeado que sostenga que es "un personaje del pasado". "No, Felipe González ya forma parte de la historia de España y la señora Teresa Ribera jamás formará parte de la historia de España. Esa es una gran diferencia entre uno y otro", ha exclamado, cosechando el aplauso de los asistentes al acto. "ESTO EMPIEZA A PARECER UN CIRCO EN VARIAS PISTAS" Un día después de que el Gobierno retirase la Ley del Suelo ante la falta de apoyos para aprobarla en el Congreso, Feijóo ha criticado que el Ejecutivo "culpe a la oposición", tras la división entre PSOE y Sumar. "Que rompa el Gobierno y la culpa la tiene la oposición. Esto es de aurora boreal", ha exclamado. Feijóo también ha dicho que ha escuchado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegurar que "los responsables de Sumar son unos indocumentados". "Pero si está llena de ministros de Sumar en el Gobierno. ¿Pero cómo te sientas en la misma mesa con unos indocumentados?" se ha preguntado con ironía. Según Feijóo, esto "ya empieza a parecer un circo en varias pistas" y están "tomando el pelo a todos". "Se van a enfadar formalmente hasta el 9 de junio cada uno para conseguir su cosecha y el 10 de junio volverán a sentarse en la misma mesa para repartirse el botín", ha exclamado. ELEGIR ENTRE UN "MODELO DE ECONOMÍA MEDIOCRE" O UN MODELO "SÓLIDO" El líder del PP ha indicado que en las elecciones europeas se escoge entre dos modelos: el socialista y el reformista. "No hay más. Los demás son grupúsculos que intentan crear dificultades y problemas", ha señalado. En este punto, Feijóo ha defendido la política "reformista, sólida y de prosperidad" del PP frente al modelo de economía "mediocre y subvencionada del PSOE". "Vamos a elegir entre las políticas que lastran el crecimiento, el empleo y la inversión o aquellas políticas que lo fomentan", ha agregado. El presidente de los 'populares' ha afirmado que la "única industria que florece con Sánchez es la que beneficia a unas cuantas familias y es la industria del drama y de la sobreactuación permanente". Después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, haya aludido al rodaje de películas en la comunidad, ha recalcado: "Oiga, pues la película de Sánchez. Todas esas películas que nos cuenta que se va cinco días a pensar y realmente lo que se fue es cinco días a ordenar su estrategia de defensa delante de los juzgados".