Torres recuerda que "nunca se ha estado tan cerca" de una reforma para el reparto de los menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que "nunca se ha estado tan cerca" de una reforma de la ley de extranjería para que haya un reparto de los menores migrantes no acompañados que tutela Canarias en solitario -- en la actualidad unos 5.400-- En una entrevista al programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria recogida por Europa Press, ha señalado que no se trata de una tarea "fácil" y que se está trabajando "todos los días" para conseguirlo. "Se intentó desde el presidente Adán Martín, Manuel Hermoso, Paulino Rivero... también lo intenté yo. Y no es sencillo porque es un cambio de normativa que tiene que ser aprobada a las Cortes Generales y que obliga a las CCAA", observó. Torres apuntó que está en contacto permanente con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y señaló que el texto último tendrá que ser avalado por la Comisión Interministerial. "Estamos en el final de todo un proceso tortuoso y difícil de negociación en cuanto a los textos para que tenga cobertura jurídica, que no tengamos riesgo de ir a la Constitución y tener vicio de inconstitucionalidad", entendió. Por su parte, expuso que una vez que esté cerrado entrará el turno del voto de los partidos políticos en las Cortes Generales para su aprobación. Con todo, el ministro hizo especial hincapié en que le preocupa la postura del Partido Popular por la influencia que tienen en el partido las posturas de Vox.