Moreno reclama la creación de un comisario de Agua en la próxima Comisión Europea

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves la creación de un comisario de Agua en la futura Comisión Europea, que debe sugir tras las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio. Moreno ha hecho este propuesta en el marco de una pregunta en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento de Andalucía, convencido de que esa figura es necesaria. "La Unión Europea debe tener un comisario competente en políticas de agua", ha dicho Moreno, partidario de que "la Unión Europea tiene que tener políticas de agua" y que en estas políticas "tiene que poner fuerza". Esa fuerza la ha proyectado en destinar fondos finalistas para acometer "obras necesarias" para aquellas regiones, que, "por condicionantes climáticos, no vamos a poder competir en igualdad de condiciones", hecho que propiciaría su alejamiento en convergencia por el hecho de carecer de políticas hídricas para igualar los niveles de renta comunitarios. "Ahí la Unión Europea tiene mucho que decir, no sólo con Andalucía, sino con otras regiones del sur de Europa", ha argumentado Moreno, que ha planteado que se trata de una reclamación hecha "de manera leal, serena". El presidente andaluz ha defendido el pedigrí europeo de Andalucía por el hecho de ser "la única comunidad española que abrió una consulta sobre el futuro de Europa", de la que ha asegurado que ha salido "un decálogo de aportaciones de Andalucía a la propia Comisión Europea". De esas aportaciones ha remarcado que "hemos situado el agua como una prioridad política en Europa", hecho que dice no entenderse en el centro de Europa por cuanto no conocen el problema de la falta de agua. "Hemos reclamado que sea eje estratégico y esté en el debate político e institucional de Europa", ha defendido el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha dicho que ha sido un asunto que "personalmente" ha llevado en sus conversaciones bilaterales con representantes comunitarios o en su participación en el Comité de las Regiones. Moreno ha insistido en que haya un reconocimiento para "la singularidad hídrica" de ciertos territorios, como sucede en el caso de Andalucía ante la conclusión de que "la sequía sigue siendo la principal amenaza al sistema productivo de Andalucía", por lo que "la Unión Europea tiene que tomar conciencia".