Marta Rovira no optará a la reelección como secretaria general de ERC en el próximo congreso

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos han convocado para el próximo 30 de noviembre de 2024. Lo ha explicado en una carta que ha publicado en X y recogida por Europa Press, tras reunirse la cúpula de ERC de forma extraordinaria este miércoles por la tarde durante más de cuatro horas por los malos resultados en las elecciones catalanas de este domingo. "Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha dicho. (HABRÁ AMPLIACIÓN)