Sammer: "Estoy celoso del hambre del Real Madrid"

Berlín, 23 oct (EFE).- El asesor del Borussia Dortmund e histórico jugador del club, Matthias Sammer, se mostró "celoso" del "hambre" exhibida por el Real Madrid en la derrota sufrida por su equipo (5-2) en el Santiago Bernabeu en Liga de Campeones.

El que fuera Balón de Oro expresó que los blancos tendrían que haber estado "tocados" a la conclusión del primer tiempo y "sin embargo", remontaron, intuyó, porque "se dijeron en el descanso: espera un momento, después de tres partidos sólo tenemos tres puntos, eso es un problema".

"Eso también lo tienes que asociar con nosotros. Tenemos que lidiar con eso porque queremos mejorar. Tenemos que aprender lo importante: la personalidad que mostramos en el campo", abundó el exinternacional germano.

El exfutbolistya dejó claro en declaraciones a Amazon Prime que odia "perder" y que "nunca" aceptará "la derrota" en toda su vida, con lo que, por lo ocurrido durante los 90 minutos en la capital de España "ni siquiera" deberían "hablar del Real Madrid", sino centrarse en el Borussia porque "la crítica es fundamentalmente algo positivo".

“Tenemos que ponerle nombre a las cosas. No se trata de que alguien se queje un poco en las gradas. Deberíamos prestar atención a cómo podemos mejorar las cosas. Esto se aplica en todos los ámbitos de Alemania... Simplemente no me gusta perder, lo odio, soy alemán, soy alemán en cuerpo y alma", amplió.

Sammer apuntó como claves que, en la segunda mitad, "el Real jugó mejor, más rápido y más directo", dominó "completamente el medio campo ofensivo", por lo que pudo "crear ocasiones de gol" y por eso es "el mejor equipo del mundo",

"En el fútbol alemán deberíamos aprender a medir mucho más los factores inconmensurables. Eso es lo que me molesta un poco, por lo demás todo está bien", analizó.

Por su parte, el secretario técnico del club renano, Sebastian Kehl", valoró que "hablar de sustituciones y cuestiones tácticas ahora no tiene sentido", ya que, según él, "básicamente" no pudieron "hacerlo bien en la segunda mitad"; mientras que el exentrenador de los 'borusser', Edin Terzic, que ejerció de comentarista televisivo en el choque, refrendó que "lamentablemente no estuvieron en la segunda mitad". EFE.