El Palau de la Música homenajea a Núria Feliu a través de Serrat, Rossell o Els Catarres

Barcelona, 15 may (EFE).- A solo cuatro días de que concluya la exposición 'Núria Feliu en el Palau (Robert)', el otro Palau, el de la Música Catalana, ha rendido homenaje a la 'cantatriz' de Sants gracias a las voces de amigos como Joan Manuel Serrat y Marina Rossell, familiares como sus sobrinas Mireia y Lali Feliu, o colaboradores más recientes como Els Catarres.

Todo ha comenzado con ​​la big band Els Deixebles de la Feliu entonando 'Ja us he reconegut', a cuyo ritmo han entrado en escena los presentadores de la velada, la periodista Helena García Melero y Òscar Dalmau, comisario de la exposición que se puede visitar hasta el 19 de mayo en el Palau Robert.

Así pues, los maestros de ceremonias han planteado una pregunta al público: ¿Quién es y qué es Núria Feliu?, a lo que desde la platea se ha oído un "la tieta de Cataluña", respuesta que ha gustado en el escenario y a la que Dalmau ha apostillado que Feliu era, ante todo, del barcelonés barrio de Sants.

A lo largo de una hora y media, distintos artistas han tratado de dar una respuesta a la cuestión planteada por García Melero y Dalmau a través de las canciones que han hecho de Feliu, fallecida en 2022, uno de los iconos incontestables de la cultura catalana gracias a su voluntad de acercar al público general géneros como el jazz, los boleros, el cuplé y la canción popular.

Así pues, Laura Simó ha evocado por primera vez la voz de Feliu en 'Què n’ha quedat del nostre amor?', a la que ha seguido Cris Juanico con 'T'he trucat per dir t’estimo', una versión con aires de mambo de la mítica 'I Just Calle to say I Love You' de Stevie Wonder.

El tono recogido y familiar del recital se ha evidenciado por primera vez con 'Les Caramelles', cantada por Mireia Feliu, sobrina de la homenajeada, a quien el público ha seguido con las palmas, mientras que otra de sus sobrinas, Lali Feliu, ha recitado el poema 'Ara mateix' de Miquel Martí i Pol sobre la interpretación de la Cobla Ciutat de Girona.

Marina Rossell, amiga íntima de Feliu y el pianista Antoni Ros Marbà, quien animó a la intérprete a hacer su primera prueba, han entonado, tras una sonora ovación, un emocionante 'El clar país', versión de 'Le plat pays' de Jacques Brel.

Siguiendo con las amistades, ha aparecido Joan Manuel Serrat, quien ha explicado al Palau de la Música Catalana que Núria Feliu fue la primera artista que versionó una de sus canciones.

De este modo, junto al reconocido pianista Ricard Miralles, Serrat ha vuelto de su retiro durante lo que ha durado su 'Sota un cirerer florit', justo antes de recibir uno de los aplausos más largos de la noche y salir del escenario, entre alguna lágrima, cogido del brazo de Miralles.

Si la colaboración con El Noi del Poble-Sec fue de las primeras en la carrera de Feliu, una de las más recientes la han protagonizado Els Catarres, quienes han dejado de lado el pop unos instantes para cantar 'El vestit d'en Pasqual', uno de los cuplés más celebrados de la artista de Sants.

Igual que la relevancia artística de Feliu es indiscutible, también lo es su compromiso con el catalanismo, lo que se ha evidenciado cuando Joan Fortuny (Elèctrica Dharma) ha acompañado con el saxo tenor a la Cobla Ciutat de Girona en 'El cant de la senyera', lo que ha dado pie a que unos cuantos niños de los Castellers de Sants, ataviados con esteladas, hayan paseado por el escenario, lo que ha provocado varios gritos de "independencia" por parte del público.

Tras dos parlamentos del músico Luis Cobos y el actor Dafins Balduz, quienes han recordado con cariño a su amiga Núria, Carme Canela ha cantado 'Escolta'm', a la que han seguido Joan Garriga, Carles Bleda, sus acordeones y 'La cançó del lladre'.

Ya en la recta final del homenaje, los actores Enric Cambray y Annabel Totusaus se han atrevido con un medley de canciones que Feliu cantó para el cine, que ha concluido con 'Anirem tots cap al cel'.

El broche final lo ha puesto el periodista Josep Cuní, que ha recitado la mítica 'Cançó de Sants' con la música de Els deixebles de la Feliu como telón fondo.

Sin embargo, antes de dar por terminada la velada, el director artístico del concierto, Enric Majó, ha aparecido sobre el escenario para agradecer a García Melero y Dalmau su trabajo, pero les ha reprochado una única cuestión: "os habéis dejado una cosa esencial”, ha comenzado Majó, "la Feliu era un personaje popular, lo que ha quedado demostrado hoy".

De este modo ha acabado el homenaje a Núria Feliu en el Palau de la Música Catalana, que aún seguirá hasta el domingo 19 de mayo en el Palau Robert. EFE

