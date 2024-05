Ayuso sostiene que "la izquierda en pura esencia se ha hundido en Cataluña"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que "la izquierda en pura esencia se ha hundido en Cataluña". Así lo ha sostenido después de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, asegurase que el domingo los catalanes hablaron "alto y claro" en favor "de la convivencia" y que Ayuso fue "la única que no se alegro del resultado del domingo". El socialista ha reivindicado que en Cataluña ha ganado la política "del respeto, de las propuestas, de la educación y de tender la mano" y, por ello, España hoy está "más fuerte, más unida y más cohesionada". Ayuso, que ha acusado a Lobato de ir "de Kennedy dando lecciones de moralina" mientras intenta "desde lo personal" destruirla, ha criticado que le hable de Cataluña "como el gran ejemplo" cuando esta región "se ha hundido". "No es que ustedes hayan triunfado. No hay agua, impuestos, burocracia, okupación, inseguridad... La izquierda en pura esencia se ha hundido en Cataluña", ha sostenido la presidenta, quien ha puesto al otro lado a Madrid que "ha empezado a despegar". "E Illa menos lobos eh, 873.000 votos. ¿Sabe cuánto tiene este grupo parlamentario? 1.600.000. ¿Y a eso le dice usted que es porque no triunfa el progreso, la convivencia...? ¿De verdad que nos va a dar lecciones?", ha lanzado a continuación. Ayuso ha criticado que en Cataluña los socialistas den "privilegios a los nacionalistas para comprarles". Así, le ha preguntado a Lobato qué va a hacer ante la amnistía, si se pondrá con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o con el expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán. Además, ha cuestionado si van a "permitir un referéndum vinculante", si van a seguir "dándoles competencias para fabricar un nuevo país" o si él mismo "va a poner la cara de cemento y va a defender todo lo que está ocurriendo" o si van tirar "por la vía socialista del reparto equitativo de la miseria". "Siempre asfixiando impuestos, siempre diciendo a la gente cómo tiene que vivir para con el dinero de todos corromperse y utilizar el poder político para asfixiar al adversario, que es lo que hacen desde La Moncloa", ha censurado.