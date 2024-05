Ayuso acusa a Sanidad de querer "reventar el sistema sanitario" de Madrid por "envidia, sectarismo y política"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de entender su cartera "desde el sindicalismo" y de querer "reventar todo" en Madrid por "envidia, sectarismo y política" y le ha preguntado si quiere "desguazar toda" la colaboración público-privada que está "funcionando". Así ha cargado la mandataria regional en la sesión de control de este jueves en el Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que ha sacado pecho de dos de los anuncios de su predecesora: la recuperación de la sanidad universal y la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud cierra la habilitación de "nuevas formas de gestión" sanitaria. Frente a ello, Ayuso ha sacado pecho del sistema sanitario madrileño, que "funciona" y ha enumerado algunos de los pasos que se han dado en este campo desde que llegó a la Real Casa de Correos. Ha citado, entre otros, el nuevo centro para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. "Son pacientes a los que le han dado la espalda desde el Congreso de los Diputados", ha lanzado Ayuso. Ha reivindicado el nuevo 12 de Octubre, que tres de los "mejores hospitales del mundo" estén en la región o que "la mejor tecnología" se encuentra en la Comunidad. "Ciudadanos de cualquier región cuando tienen un mínimo problema vienen a ser aquí atendidos en la mejor sanidad y lo hacemos con la mayor solidaridad y atendemos a pacientes de las regiones limítrofes de otros rincones y gente que viene de otras zonas del mundo", ha insistido la mandataria autonómica. Al hilo, sobre la nueva Ley de Gestión del Sistema Nacional de Salud, ha preguntado a Más Madrid si van a "desguazar" el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que es el "mejor valorado por sus pacientes". Ha insistido en si proponen "desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando" en vez de "buscar médicos para toda España". "Como tienen un ministerio sin competencias, ¿quieren desguazarlo todo? En una región que ha crecido en un millón de habitantes, que está envejecida, con población flotante, quieren reventar las listas de espera en Madrid, quieren reventar el sistema sanitario", ha añadido. A continuación, ha apuntado a otras autonomías que están "más privatizadas", señalando a Asturias y Cataluña. Sobre esta última, ha asegurado que cuenta con un 70% de los hospitales privados y operados por Quirón. Ha preguntado si desde el Ministerio van a "tener valor" para "cerrarlos", aunque ha adelantado que no lo harán porque "tienen la cara de cemento". "¿Por qué no dicen que en Navarra quieren suspender las pruebas a mayores de 50 para así acabar con las listas de espera? ¿Por qué no dicen que están privatizando también en Asturias o en Canarias? ¿Por qué están a reventar desde una ministra que solo está entendiendo esto desde el sindicalismo?", ha cuestionado. MÁS MADRID SACA PECHO Frente a ello, Manuela Bergerot ha sacado pecho de las medidas del Gobierno central y ha cargado contra la Comunidad de Madrid, criticando las listas de espera de más de un millón de madrileños y la "ausencia de médicos o enfermeras" en centros de salud. Bergerot ha reivindicado que con los pasos anunciados por García se va a "sacar el lucro de la Sanidad Pública" y que se va a "acabar el chollo" para "dejar de pagar beneficios" a los grupos con el dinero de los contribuyentes. "Señorías del Partido Popular, tienen que decidir si se suman al blindaje de lo público y la universalidad ahora o si van a tener que hacerlo por imperativo legal", ha retado la portavoz de Más Madrid, quien ha afirmado que desde el Ministerio se ha decidido estar "del lado de lo público y no del negocio".