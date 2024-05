Alcalde de Barbate lamenta "el poco respeto" de Robles por no avisar de su visita a los militares del Retín

El alcalde del municipio gaditano de Barbate, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha lamentado "el poco grado de protocolo y respeto" de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al acudir este jueves al Campo de Adiestramiento 'Sierra del Retín', en este término municipal, "a sacar pecho de lo que Barbate aporta" al Estado con estos terrenos militares, y no haber dedicado "siquiera media hora" a mantener un encuentro con él. En declaraciones a los periodistas, Miguel Molina ha asegurado sentirse "defraudado" con "la actitud de los ministros socialistas", que, según sus palabras, "se permiten o tienen la libertad de venir a Barbate, a nuestro campo de maniobras, y no tienen ni la mínima consideración de notificarlo a este ayuntamiento", criticando que se haya enterado de esta convocatoria "por los medios de prensa". Es así como ha criticado "la poca deferencia" de la ministra para comunicarse con el Ayuntamiento barbateño y mantener un encuentro con su alcalde para poder "como mínimo" atender las demandas que tienen desde esta administración local, en referencia al Plan de Singularidad de este municipio, un documento "fundamental para Barbate" ya que en él se reclaman "compensaciones económicas" por las más de 5.300 hectáreas "ocupadas en terreno militar". Molina ha lamentado de esta manera "que venga una ministra de Defensa, no solo a faltarle al respeto a este alcalde ni a la administración municipal, sino a faltarle nuevamente al respeto a todo un municipio entero que contribuimos enormemente a la defensa de España y a la defensa de Europa". "Hoy es un día nuevamente triste porque los ministros pasan por nuestro municipio para aprovecharse de nuestro municipio", ha manifestado, añadiendo que acuden "para vender su gestión como si lo estuvieran haciendo sin ningún tipo de perjuicio a nadie", recordando que a Barbate "se la ha perjudicado durante más de 42 años" por la ocupación de esos terrenos militares "y no nos beneficiamos absolutamente de nada". El alcalde ha reiterado que llevan 42 años "ninguneando" a su municipio y ha mostrado "sus más enérgicas quejas" por "la no visita como mínimo de cortesía" a este ayuntamiento de la ministra Robles, una queja que ha dicho la hará extensiva al Ministerio de Defensa. "Que hoy venga una ministra socialista de Defensa a Barbate y que vaya a sacar pecho al campo militar del Retín de la defensa que se hace con respecto a la OTAN y no sea capaz siquiera de dirigirse a nuestro ayuntamiento, la verdad es que es muy lamentable y demuestra el poco grado de protocolo, el poco grado de respeto que se tiene hacia un municipio como el de Barbate", ha comentado Miguel Molina. Por último, ha lanzado un mensaje a Robles, a quien le ha recomendado como ministra socialista a tener "humildad y cercanía" y a mostrar "por lo menos respeto" a un municipio que "contribuye muchísimo a la defensa de España, a la defensa de la OTAN y que no recibimos nada a cambio".