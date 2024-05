Sergio Ramos, sobre su futuro: "Me gusta vivir el presente y no tengo nada claro"

Sevilla, 15 may (EFE).- El central Sergio Ramos lamentó este miércoles la derrota del Sevilla (0-1) ante el Cádiz en una temporada decepcionante de los hispalenses, pero no quiso aclarar si en la siguiente seguirá en el equipo en el que se formó porque le gusta "vivir el presente" y no tiene "nada claro".

Ramos, en declaraciones a Movistar tras el encuentro del Ramón Sánchez-Pizjuán, aseguró que ahora quiere "disfrutar como si fuera el último minuto", vivir el "día a día" porque "el futuro es una incógnita" y no sabe "lo que va a pasar".

También se refirió a Jesús Navas, que se fue emocionado cuando salió sustituido en el día que cumplía quinientos partidos en Primera División, y apuntó que "son momentos muy emotivos" para su compañero.

"Jesús lleva toda la vida aquí. El fútbol también tiene que es una incógnita y no sabes lo que puede pasar en el futuro. No sé si tiene claro qué va ser de su futuro, pero el reconocimiento de la gente siempre lo va a tener", apuntó.

Ramos destacó que deben centrarse "en los dos partidos" que faltan para ver si pueden "sumar esos seis puntos que quedan, en Bilbao y en casa -ante el Barcelona".

El veterano central, sobre la derrota ante el Cádiz, dijo que "el fútbol son pequeños detalles" y que este miércoles se jugaban "tres puntos para seguir escalando y en el caso del Cádiz para intentar la permanencia".

"A nadie le gusta perder. Ellos se jugaban más, pero me hubiera gustado darle una satisfacción a la afición, seguir sumando", insistió.

