El Seprona dice que a Eugenio Delgado "jamás le pudo deslumbrar el sol" cuando trasladaba el cuerpo de Manuela Chavero

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han concluido en un informe que al acusado de la muerte de Manuela Chavero, Eugenio Delgado, "jamás le pudo deslumbrar el sol" cuando transportaba el cuerpo de la víctima en el tractor en la mañana del 5 de julio de 2016. De esta forma, el responsable de la investigación del Seprona rechazado la versión que ha dado el acusado respecto de que cuando trasladaba el cuerpo de Manuela Chavero se le cayó, debido a que le deslumbró el sol, y de ahí explica algunos golpes que tenía el cadáver. "Si él dice que se ha deslumbrado por el sol, pues miente. Está mintiendo", ha señalado el jefe del equipo de investigación del Seprona este miércoles en su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por el asesinato de Manuela Chavero, el 5 de julio de 2016 en Monesterio. En su declaración, el jefe de la investigación del Seprona ha explicado que intervinieron en este caso a petición de la Unidad Central Operativa (UCo) de la Guardia Civil, ante unas declaraciones del acusado en las que relataba que cuando trasladaba el cuerpo de Manuela Chavero en la pala del tractor se le cayó debido a que el sol le deslumbró, y de ahí las fracturas que tenía el cadáver. A partir de ahí, los agentes del Seprona obtienen las coordenadas geográficas exactas en las que supuestamente se le cayó el cuerpo en la Finca La Dehesa, y de acuerdo a la hora en la que presuntamente ocurrió, pasadas las 7,00 horas, y el rumbo del tractor, relacionarlo con la salida del sol para comprobar si es posible que fuera deslumbrado por el sol. Con este encargo, los agentes del Seprona acuden a la Finca La Dehesa "para conocer el terreno y el sitio exacto", y realizaron a pie el itinerario que presuntamente realizó Eugenio Delgado desde la caseta en la que estaba el cuerpo de Manuela Chavero, hasta donde fue enterrada, pasando por el "punto concreto donde el acusado dice que se le cayó el cuerpo de Manuela" Con estos datos que tomaron en la propia finca, el Seprona de la Guardia Civil realizó un informe en el que señala que "a todas luces" si el tractor circulaba rumbo sur en dirección hacia donde enterró el cuerpo de la Manuela Chavero, y tuvo lugar al amanecer, tal y como declaró el acusado "pues, de toda la vida y seguirá siempre siendo así, el sol sale por la derecha y se pone por la izquierda". "Eso es en Monesterio, en Pekín, en Costa Rica y en cualquier sitio", ha señalado el jefe de la investigación del Seprona, quien ha reiterado que si el tractor circulaba "dirección sur, en este caso es al contrario, tenemos el sol al oeste", ha dicho. Por este motivo, "si va dirección sur y el sol está en el oeste, pues lógicamente, evidentemente, no le pudo delumbrar ni el sol, claro, porque no va en dirección al sol", por lo que el Seprona de la Guardia Civil considera que "jamás le pudo deslumbrar por el sol. Con lo cual, si él dice que se ha deslumbrado por el sol... Pues miente. Está mintiendo", ha concluido. A esto se añade que le hubiera dado el sol a esa hora de la mañana, hay una encima en la parte izquierda que da "una sombra muy grande", ha resaltado. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL En esta misma línea se han pronunciado posteriormente dos técnicos de Instituto Geográfico Nacional, en concreto un ingeniero geógrafo y una astrónoma, quiénes en su declaración han señalado que, de acuerdo a las coordenadas que les ha facilitado la Guardia Civil, el sol saldría el 5 de julio de 2016 a las 7,08 horas en ese lugar, "en un horizonte plano absolutamente". Por tanto, cuando supuestamente al acusado se le cayó el cuerpo cuando lo trasladaba porque según su versión, le deslumbró el sol, a las 7,15 horas de ese día, de acuerdo al rumbo que llevaba el tractor Hablando, ponen ustedes aquí, 7 y cuarto de la mañana, el conductor tendría el sol "a la izquierda" atrás, por lo que no lo tenía de frente para poder ser deslumbrado. "El sol estaba en la situación que nosotros hemos marcado, no lo tenía en la dirección de la trayectoria que seguía", ha explicado la astrónoma María José Sánchez durante su declaración en el juicio, donde ha confirmado que a esa hora todavía no había salido el sol completamente. Ya a las 7,30 horas de ese día, el sol "está asomando, comienza a asomar el sol", tras lo que la astrónoma ha aclarado que en el pleno se ve el sol en dos dimensiones, pero en planta "no está donde parece que está, está mucho más atrás", ha concluido.