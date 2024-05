El Gobierno dice que el buque Borkum que llegará a Cartagena no se dirige a Israel y su carga va a República Checa

El Ministerio de Transportes ha afirmado que el buque Borkum, que tiene previsto recalar en las próximas horas a Cartagena, no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del carguero, y que su carga tiene como destino la República Checa. El Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de la Región de Murcia había solicitado la inspección y la inmovilización del carguero por la sospecha de que carga armas que se dirigen a Israel, y también la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop) había denunciado este martes esta llegada al puerto de Cartagena. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "falso" que el barco lleve armas a Israel. "Algunos andan enredando con un barco (Borkum) que hará escala en Cartagena y que, según ellos, lleva armas a Israel. FALSO", ha escrito el ministro en la red social X. PODEMOS Y SUMAR PIDEN EXPLICACIONES Podemos ha pedido al Gobierno este miércoles que retenga al carguero Borkum en el puerto de Cartagena porque "transporta material bélico hacia el puerto de Ashdod, a apenas 30 kilómetros de Gaza". Por su parte Sumar ha solicitado mediante un escrito que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre la llegada del buque Borkum a Cartagena y su contenido a bordo, y pedirá también a la Fiscalía que investigue el contenido del carguero. "Tenemos fuentes que nos confirman que hay armas que van a Israel en un momento en el que se está produciendo un genocidio", ha indicado la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, a la prensa este miércoles en la pradera de San Isidro en Madrid. CARGADORES PARA ARMAS Y CARTUCHOS El ministro de Transportes ha explicado que el barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana. "Su carga se dirige a República Checa, a donde llegará tras ser descargada en Eslovenia(koper)", detalla. Además, el ministro comparte el documento con la autorización de tránsito del buque, con la fecha de entrada y salida (10 y 11 de mayo) de la aduana de Las Palmas de Gran Canaria, y en el que figura como origen India y como destino la República Checa. También se detalla la mercancía, compuesta por 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva y 8 contenedores de cartuchos de trinitrotoluene. TODO EN REGLA Fuentes del Ministerio de Transportes explicaron que a diario hay multitud de barcos que atracan en los puertos españoles y que en el caso del Borkum, como en todos, el barco, de armador y propietario alemanes, tiene toda la documentación en regla. Señalan que se trata de uno más de los desplazamientos de comercio internacional que tiene todo en regla, conforme a la normativa, y que es una conexión. Además, el Ministerio de Transportes ha pedido "que no se cree una alarma social innecesaria" y ha subrayado que la autoridad portuaria ha autorizado la llegada del buque Borkum a puerto por lo que "no hay motivos para hacer ningún tipo de señalamiento".