Sumar se activa en modo campaña para las europeas y repartirá sus escaños entre los grupos de la izquierda y los verdes

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacado que su formación se activa ya en modo de campaña electoral con varios actos esta semana y garantiza que los eurodiputados que obtenga su candidatura se repartirán entre el grupo de los verdes y la izquierda en la Eurocámara. En rueda de prensa este lunes, ha detallado que este viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, participará en un acto en Jerez para la precampaña a los comicios comunitarios, unido a otro en Las Palmas este domingo. Además, la cabeza de lista de la coalición, Estrella Galán, protagonizará también otro acto en Madrid. "Son tres actos que inician la carrera de las elecciones europeas, que para Sumar son imprescindibles y esenciales para tratar de lograr un Parlamento europeo de izquierdas que no revierta las políticas que se han lanzado en esta legislatura", ha enfatizado. Luego, ha destacado que Sumar es una "candidatura unitaria de distintas sensibilidades políticas" del país y que habrá eurodiputados que irán al grupo 'The Left' (la izquierda) y otros a Los Verdes, sin tener aún una decisión tomada sobre el reparto de sus representantes. COMPROMISO DE SUMAR DE TENER FUERTES VÍNCULOS CON "AMBAS FAMILIAS" Una distribución, ha explicado Urtasun, que no responde en función de a las "familias políticas" a las que pertenece cada futuro eurodiputado sino a una "apuesta política de Sumar", que quiere tener "relaciones fuertes con ambas familias políticas" y ahondar en la necesidad de que ambas trabajen "juntas" para ganar influencia en la eurocámara, donde se augura por otra parte una presencia fuerte de la extrema derecha. "Sumar pueda jugar ese papel de cooperación entre los grupos progresistas va a ser muy importante", ha insistido para, a continuación, destacar la necesidad de que el futuro Parlamento europeo no frene las políticas de 'Green deal' y presione a la Comisión Europea para no volver al modelo de la austeridad. Luego, ha reivindicado que como ha ocurrido en las elecciones catalanas, la papeleta de Sumar es garantía de posiciones progresistas y de gran atención a la emergencia climática para el electorado. En este sentido, ha desgranado que el hecho de que los 'comunes' puedan ser decisivos en Cataluña les favorece en sus opciones, dado que las bases progresistas saben que pueden ser determinantes para blindar mayorías de izquierda.