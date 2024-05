Saphie Wells presentará su nuevo EP, 'So Far', en la sala La [2] de Apolo el 23 de mayo

Barcelona, 13 may (EFE).- Saphie Wells, la artista peruano-estadounidense afincada en Barcelona, publica este viernes su tercer EP, 'So Far', que defenderá en directo en la sala La [2] de Apolo de Barcelona el jueves 23 de mayo.

Después de varios años en la escena musical barcelonesa al frente de bandas de swing y jazz, la cantante y compositora arrancó su carrera en solitario en 2021 publicando 'Inside Out', un primer EP en el que, tras la pandemia y el confinamiento, expresaba la necesidad de buscar la liberación física y emocional.

Al año siguiente llegaría 'Bittersweet', trabajo compuesto por seis canciones que hablan de los opuestos irreconciliables dentro de los sentimientos y las emociones humanas.

Ahora, tras dos años y una maternidad de por medio, Saphie Wells regresa con 'So Far', su colección de canciones más personal hasta la fecha.

"'So Far', que en inglés se usa tanto para decir 'tan lejos' como 'hasta ahora', es un EP donde se plasman algunas de las experiencias que marcaron mi vida, los momentos que moldearon y cambiaron su curso", ha explicado la artista americana en un comunicado.

"Despedidas, reencuentros, preguntas, temores... Regreso al pasado, busco, me reencuentro conmigo misma, con todas aquellas vivencias. Algunas de ellas, que se perciben 'tan lejos' en el tiempo, sin embargo, me hicieron la persona que soy 'hasta ahora'", concluye Wells.

Así, Saphie Wells expresa de manera poética quién es y de dónde viene en 'Where the Rain Meets the Ground'; recuerda lo que significó para ella mudarse a Barcelona y hacer de un lugar desconocido su hogar en 'Far Away'; y rememora el reencuentro con su hermano, de quien no supo nada durante unos largos cinco años, en 'Lost & Found'.

Por otra parte, se pregunta si es posible en un mundo tan polarizado aprender a escuchar al prójimo en 'We'; y a dónde van las personas que mueren cuando recuerda a su padre, fallecido cuando tenía 15 años, en la nostálgica 'Where Did You Go'.

Por último, no podía faltar una nana compuesta durante su embarazo: en este caso titulada 'Lullaby' y creada para su hijo Amaru.

Además, buscando sonoridades nuevas, pero siempre puliendo una voz inconfundible y un estilo propio que combina indie-pop, jazz de ascendencia latina, soul acústico y r&b lo-fi, Saphie Wells, ha trabajado una manera de decir y de cantar ligeramente distinta a la que nos tenía acostumbrados: más hablada, menos cantada, más rítmica.

El uso de samples, la construcción de una ambientación más atmosférica y la aportación del Didak Fernández a una producción conjunta con Adri González, también suman en la búsqueda constante de nuevas fórmulas musicales, auténtico motor artístico de la peruano-estadounidense. EFE

1012172

gcm/mg/oli