Puigdemont pide concentrar el voto en Junts: "Señores de Madrid, preparaos porque ya venimos"

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha llamado a llenar las urnas en las elecciones de este domingo y a concentrar el voto independentista en su candidatura para abrir una nueva etapa en Cataluña: "Señores de Madrid, preparaos porque ya venimos" "Por más encargados que nos envíen, por más hombres de negro que vengáis y nos enviéis aquí, por más gobernadores civiles que pongáis al frente de nuestras instituciones no podréis evitar que volvamos. Volveremos, porque no queremos tener que irnos nunca más", ha exclamado este viernes en el mitin final de campaña en las antiguas escuelas de Elna (Francia) ante más de 3.500 personas, que le han aclamado al grito de 'presidente'. Pese a admitir que no han sido lo suficientemente diligentes a la hora de buscar la unión independentista, ha defendido que la unidad se puede demostrar en las urnas apostando por la papeleta de Junts+ porque, a su juicio, es la única opción independentista que puede ganar los comicios, y ha añadido: "La hora de volver ya ha llegado, y es este domingo". Además de mostrarse convencido de que el domingo ganarán las elecciones, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que son herederos de muchos capítulos de la historia, también de cuando el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fue a prisión, y ha pedido votar para hacer posible el regreso de Puigdemont a Cataluña, algo que "sólo pasará una vez en la vida". "Todo el mundo que no vote al presidente Puigdemont está haciendo posible que sea presidente el señor Salvador Illa, que será un gobernador civil y lo pagaremos caro durante mucho tiempo", ha advertido poco antes de que la presidenta de Junts, Laura Borràs, reivindicara el 1-O.