Unas 400 personas en la protesta de funcionarios prisiones en Barcelona: "Queremos volver vivos a casa"

Cerca de 400 personas han acudido este viernes a la manifestación de funcionarios de prisiones y los sindicatos Csif, Acaip y Marea Blava para protestar por la muerte de Núria, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, a manos de un preso, y pedir mejoras de seguridad: "Queremos volver vivos a casa". Así lo ha dicho el portavoz de Acaip, Francesc López, en declaraciones a los medios durante la manifestación, en las que ha asegurado que quieren "poder prestar un servicio público esencial para la ciudadanía con garantías", y se han desmarcado de los acuerdos salariales y profesionales que CC.OO. de Catalunya y UGT han alcanzado con el Govern. La manifestación se ha iniciado sobre las 11 horas en el antiguo centro penitenciario de La Model, que ha reunido a unas 400 personas, según fuentes municipales, y han iniciado la marcha hasta la plaza Sant Jaume. Custodiados por la Guardia Urbana y encabezados por varias pancartas de 'Tots Som Núria', 'No queremos dinero, queremos seguridad', han recorrido las calles de Rosselló, Rocafort, Gran Via de les Corts Catalanes y Pelai --cortando el tráfico a su paso--, y han tirado petardos y encendido bengalas de colores. En esta calle, los manifestantes se han sentado en el suelo para protestar sobre la situación en los centros penitenciarios de Catalunya, y han seguido por la calle Fontanella hasta llegar a la Via Laietana, hasta la sede de CC.OO. de Catalunya, sindicato que firmó el acuerdo con el Govern, donde han silbado y han lanzado huevos. Sobre las 14 horas han llegado a la plaza Sant Jaume, y han colocado flores, velas y pancartas que encabezaban la manifestación en el suelo, y también han lanzado globos al aire. También han reproducido la canción de 'El Cant dels Ocells', de Pau Casals, y la manifestación se ha acabado sobre las 14.45 horas. "NADIE HA ASUMIDO" RESPONSABILIDADES En declaraciones a los medios, el sobrino de Núria, Pablo Martínez, ha dicho que están protestando porque el lunes se cumplen dos meses de la muerte, y "aquí nadie ha asumido la responsabilidad política que conlleva un hecho tan grave como que hayan asesinado a una funcionaria en su centro de trabajo". "Ellos han facilitado que un asesino confeso pueda tener en una cocina un cuchillo, pueda quedarse a solas con una mujer, que era el mismo delito que había cometido para entrar en prisión, y asesinarla con un cuchillo, ha añadido. Martínez ha pedido a los dirigentes políticos que asuman las responsabilidades, ya que no solo era una cocinera, era una persona que tenía familia: "Es la única que falta en esta plaza para deciros que sois unos sinvergüenzas". "Aquí ha habido un asesinato. Se ha producido un error que ha permitido que un accidente de trabajo se convierta en una muerte, por sus decisiones, por sus políticas. En lugar de haber velado por la seguridad de los trabajadores, van recortando y reconocen que faltan unidades de tratamiento", ha asegurado. EXIGEN "CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS" Desde Marea Blava han exigido la asunción de responsabilidades de la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó. "Exigimos cambios en las políticas penitenciarias que velen por nuestra seguridad, por nuestra integridad física y psíquica, y que hagan compatible el derecho a la vida con la rehabilitación", han añadido. FALTA DE DIGNIDAD Por su parte, el portavoz de Csif, Alberto Gómez, ha lamentado la "falta de decisiones políticas como las dimisiones" de Ubasart y Calderó, lo que, según él, es una falta de profesionalidad y dignidad. "Para nosotros sería una victoria que ERC no volviera a tener la Conselleria de Justicia. Se tiene que hacer una apuesta clara y firme para el sector penitenciario", ha manifestado.