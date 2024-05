Illa rechaza la opa "hostil" del BBVA sobre el Banco Sabadell: "toda Cataluña dice no"

(Actualiza la EC4197 con más declaraciones)

Barcelona, 9 may (EFECOM).- El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha rechazado este jueves la decisión de BBVA de plantear una oferta pública de compra de acciones (opa) "hostil" por el capital total de Banco Sabadell: "toda Cataluña dice no a esta opa".

En declaraciones a los periodistas, Illa ha rechazado la operación "por el fondo y por las formas" y ha argumentado su oposición porque, entre otros motivos, supondría que Cataluña "pierde peso de decisión" en el sector bancario.

"Es una opa hostil, por lo tanto, no acordada, las formas son malas. Y por el fondo: no beneficia en nada a la competencia, concentración en el sistema financiero ya hay suficiente, perjudica a la inclusión social y perjudica que podamos tener servicios financieros de calidad en todo el territorio", ha señalado el candidato.

Por la mañana, en una entrevista en TV3, Illa también se ha pronunciado en contra de la operación: "ojalá no prospere".

Ha expresado, asimismo, su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo que podría suponer la operación, a la vez que ha advertido de la posible falta de competencia y la "excesiva concentración".

"El Gobierno de España ya estaba haciendo un análisis, sobre si, sin esta fusión, había suficiente competencia en el sistema financiero español", ha señalado Illa, que también ha argumentado su rechazo por motivos de "inclusión financiera".

Según el candidato, de consumarse la opa, se llegaría a una situación de "'too big to fail': bancos muy grandes, tan grandes, que si un día les pasa algo tendremos que correr todos a ayudarle. No creo que sea el modelo".

Sin embargo, ha expresado su "respeto" por la decisión que acaben tomando los accionistas, "siempre y cuando se respete el marco legal, y aquí el Gobierno de España y los organismos pertinentes tendrán que estar vigilantes". EFECOM

