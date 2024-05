Fernández (PP) avisa que la OPA de BBVA puede afectar "negativamente" a las pymes catalanas

El candidato del PP a las elecciones, Alejandro Fernández, ha avisado este jueves de que la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada por BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell puede afectar "negativamente" a las pymes catalanas y la libre competencia. "Me preocupa enormemente que la OPA hostil al Sabadell afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia", ha escrito en una publicación en X recogida por Europa Press. "No me gusta", ha añadido Fernández, después de que el consejo de administración de BBVA haya decidido formular una OPA de las acciones de Banco Sabadell tras el rechazo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso.