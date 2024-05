Temas del día de EFE España del martes 7 de mayo de 2024

ELECCIONES CATALUÑA

Barcelona - Después de la publicación de las últimas encuestas sobre las elecciones catalanas del 12 de mayo, los candidatos a la presidencia de la Generalitat prosiguen su campaña, en una jornada marcada por el debate electoral organizado por TV3 y Catalunya Ràdio.

ELECCIONES CATALUÑA JXCAT

Argelès-sur-Mer (Francia) - El expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de JxCat, Carles Puigdemont, participa en el ciclo de ruedas de prensa organizado por la Agencia EFE con motivo de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo.

ELECCIONES CATALUÑA EDUCACIÓN (ANÁLISIS)

Barcelona - El bajo nivel de los alumnos catalanes de cuarto de ESO reflejado en el informe PISA ha aflorado las debilidades del sistema educativo y ha puesto contra las cuerdas al Govern, que ha hecho poca autocrítica y ha atribuido los malos resultados a la segregación escolar y al elevado índice de pobreza infantil que hay en Cataluña. Por Carme Picart

BANCO ESPAÑA

Madrid - El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece en el Congreso para dar cuenta del último informe anual publicado por la entidad, que señala que las perspectivas económicas se mantienen relativamente favorables e incide en retos pendientes relativos a la vivienda, el mercado laboral o las pensiones.

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - La Federación Mujeres Jóvenes presenta el informe 'ONLYFANS, un espacio blanqueado del negocio del sexo' en un acto en el que participa la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aína Calvo.

ABORTO CLÍNICAS

Madrid - El Tribunal Constitucional arranca un pleno de tres días en el que estudiará la propuesta de la magistrada María Luisa Balaguer de rechazar el recurso de Vox contra la ley que castiga el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

DOLORES DELGADO

Madrid - El Tribunal Supremo estudia a puerta cerrada los recursos presentados contra el nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática de la ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia Dolores Delgado.

POLÍTICA CIENTÍFICA

Madrid - El Gobierno tiene previsto aprobar este martes el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que traza la hoja de ruta de la investigación para los próximos cuatro años (2024-2027) y pretende situar a España en la senda para alcanzar el objetivo de que la inversión en este campo llegue al 3 por ciento del PIB en 2030.

BANDERA AZUL

Madrid - Bandera Azul, el símbolo mundial que reconoce la excelencia de las aguas, la seguridad de los bañistas y los servicios playeros, anuncia este martes las insignias de España para 2024, con el reto de superar las 627 de hace un año.

FESTIVAL SÓNAR

Barcelona - Los codirectores del festival Sónar 2024 y la comisaria del Sónar+D 2024 presentan la programación definitiva de este evento, que se celebrará en Barcelona a mediados de junio y que contará con iconos de la música de baile y electrónica de distintas épocas para mirar al futuro de las industrias creativas.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)(Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados (Texto)

10:00h.- Vitoria.- PARLAMENTO VASCO.- Reunión de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, tras la cual su presidenta, Bakartxo Tejería, anuncia la fecha del pleno de constitución de la XIII legislatura. Parlamento (Texto)

10:00h.- Vitoria.- PARLAMENTO VASCO.- Los doce parlamentarios electos del PSE-EE entregan sus credenciales en el registro de la Cámara Vasca, un día después de que lo hayan hecho los 27 electos del PNV. (A las 10.15 horas el secretario general del PSE, Eneko Andueza, interviene ante el grupo parlamentario) Parlamento Vasco (Texto)(Foto)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- Reunión de la Mesa de la Comisión que investiga presuntas irregularidades sobre la compra de material sanitario y el caso Koldo en el Congreso para fijar previsiblemente nuevas comparecencias. Congreso de los Diputados (Texto)

12:00h.- Madrid.- OTAN ANIVERSARIO.- Mesa redonda 'La OTAN en su 75 aniversario: de Madrid a Washington', organizada por el Real Instituto Elcano, sobre los desafíos del contexto europeo y de Estados Unidos y el papel de España en la alianza. Espacio Bertelsmann. C/ O'Donnell, 10.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ESTADOS UNIDOS.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con la Embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, en la sede del Ministerio del Palacio de Viana.

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- REY XUNTA.- Felipe VI recibe al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de tomar posesión de su cargo hace tres semanas. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado. Hemiciclo del Senado. (El Gobierno responde a la oposición sobre la última declaración del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la independencia de los medios de comunicación, las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Oscar Puente, y la firma del acuerdo sobre Gibraltar, entre otras cuestiones). (Texto) (Foto)(Audio)(Vídeo) (Directo)

17:00h.- Madrid.- PRINCESA GIRONA.- Felipe VI conoce los proyectos sociales de la Fundación Princesa de Girona y preside la proclamación del Premio Internacional La Nave. Asiste la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. C/ Cifuentes, 5. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Elecciones Cataluña

09:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA PP.- El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, participa en un coloquio organizado por Barcelona Tribuna d'Amics del País, presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Hotel Melià Sarrià (Av. Sarrià, 50). (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Argelès-sur-Mer (Francia).- ELECCIONES CATALUÑA JXCAT.- El expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de JxCat, Carles Puigdemont, participa en el ciclo de ruedas de prensa organizado por la Agencia EFE con motivo de la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Sala de prensa del Espacio Jean Carrère. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

11:30h.- Salt (Girona).- ELECCIONES CATALUÑA COMUNES.- El candidato de Comuns Sumar por Girona, Eloi Badia, ofrece un contacto informativo en Salt acompañado del candidato de los comunes a las elecciones europeas, Jaume Asens. Plaça de la Llibertat. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en un acto en Barcelona. Mirador de l'Alcalde (Ctra. de Montjuïc, 43). (Texto)(Vídeo)

12:00h.- Badalona (Barcelona).- ELECCIONES CATALUÑA CIUDADANOS.- El portavoz de Ciudadanos y jefe de campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo, Jordi Cañas, atiende a los medios desde Badalona para comentar la actualidad política. Rambla de Badalona (Playa de los Pescadores, delante del Dimoni). (Texto)

18:30h.- Cornellà de Llobregat (Barcelona).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, y el presidente del PP de la provincia de Barcelona, Manu Reyes, participan en un mitin en Cornellà de Llobregat. Plaza Virgen del Pilar. (Texto)(Foto)

18:30h.- Premià de Mar (Barcelona).- ELECCIONES CATALUÑA COMUNES.- Los diputados de los comunes en el Congreso Aina Vidal y Gerardo Pisarello participan en un acto en Premià de Mar. Centro Cívico (C/ Esperança, 19). (Texto)

19:00h.- Molins de Rei (Barcelona).- ELECCIONES CATALUÑA CUP.- Acto electoral de la CUP en Molins de Rei, con la número dos de la candidatura por Barcelona en las elecciones catalanas del 12 de mayo, Laure Vega, el número cuatro, Xavier Pellicer, y la exdiputada Eulàlia Reguant. Plaça de les Creus. (Texto)

19:00h.- Olot (Girona).- ELECCIONES CATALUÑA ERC.- Acto electoral de ERC en Olot, con las intervenciones del presidente del partido, Oriol Junqueras, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, entre otros. Pl. 1 d’octubre. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA.- Presentación de un manifiesto para pedir el voto constitucionalista en las elecciones del 12 de mayo "no pudiendo considerar el voto al PSC como tal", un documento firmado por nombres como Nicolás Redondo, Teresa Freixes o Miriam Tey. Hotel NH Collection-Constanza (C/ Deu y Mata, 69). (Texto)

19:50h.- Barcelona.- ELECCIONES CATALUÑA VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto en Nou Barris, donde acompaña al número tres de la candidatura por Barcelona, Joan Garriga, y a la número seis, Júlia Calvet. Pl. Jardines de Alfabia (Nou Barris) y por streaming. (Texto)(Foto)(Vídeo)

22:00h.- Sant Joan Despí (Barcelona).- ELECCIONES CATALUÑA.- Debate electoral entre candidatos a la presidencia de la Generalitat, organizado por TV3 y Catalunya Ràdio. TV3/Catalunya Ràdio. (Texto)(Foto)(Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Santander.- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, protagoniza el foro de la Cadena SER en Cantabria en el que imparte la ponencia 'Menos jornada y mejores salarios, retos en el mundo laboral'. Hotel Real. (Texto)(Foto)

09:30h.- Ferrol.- NAVAL PROTESTA.- Trabajadores del sector naval inician un calendario de protestas con una manifestación por las calles de Ferrol para reclamar avances en las negociaciones sobre su convenio colectivo y su plan estratégico Astillero de Navantia (Texto)(Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- CASO RATO.- Prosigue en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Audiencia Provincial, c/ Santiago de Compostela 96.

10:30h.-Barcelona - BRECHA SALARIAL- La escuela de negocios Eada y el grupo Icsa presentan la 18 edición del informe 'Brecha salarial y presencia de la mujer en puestos directivos'. Auditorio EADA. Aragó,204. (Texto)

11:00h.- Madrid.- BANCO DE ESPAÑA.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para presentar el Informe Anual del Banco de España correspondiente a los años 2022 y 2023. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

12:30h.- Madrid.- GRADUADOS SOCIALES.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, clausura el acto de toma de posesión del presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, en la sede del Consejo de Graduados Sociales, en Madrid.

17:30h.- Madrid.- TALGO RESULTADOS.- Talgo publica sus resultados del primer trimestre. (Texto)

16:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2024.- El Gobierno responde durante el pleno del Senado a una interpelación del PP sobre sus competencias en materia presupuestaria y varias preguntas de la oposición sobre el sector naval, el pesquero y de la fresa. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

Madrid.- CAMPAÑA RENTA.- Comienza el plazo para presentar la declaración de IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 por teléfono a través del plan 'Le llamamos'.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- Dos presuntas víctimas del dúo Petazetaz declaran en sendos juzgados de Plaza Castilla en la causa que se sigue contra estos 'ticktokers' denunciados por agresión sexual. Juzgados de Plaza de Castilla (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial juzga a una pareja por supuestamente asesinar a un hombre de 79 años al que intentaron robar un reloj en el distrito de Ciudad Lineal en noviembre de 2021 y para quienes la Fiscalía pide 23 años y once meses de cárcel para cada uno. Audiencia Provincial (Texto)

10:00h.- València.- CASO ERIAL.- Undécima sesión del juicio del caso Erial, que sienta en el banquillo, entre otros, al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana por supuestas "mordidas" en la adjudicación de las ITV valencianas y los parques eólicos. Declaran 14 testigos propuestos por el ministerio fiscal. Ciudad de la Justicia. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ETA JUICIO.- Francisco Javier García Gaztelu Txapote y otro dos etarras más se enfrentan a una petición fiscal de 54 años y medio de cárcel cada uno en un juicio en la Audiencia Nacional por el atentado frustrado en 2000 en una vivienda de Cintruénigo (Navarra) donde creían que habitaba un guardia civil C/ Límite esquina con C/ Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Pleno del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- DOLORES DELGADO.- El Supremo estudia los recursos presentados contra el nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática de la ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia Dolores Delgado. Tribunal Supremo. Calle Marqués de la Ensenada, 1 (Texto)

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a un hombre para el que se piden once años de cárcel, acusado de abusar sexualmente de dos sobrinos nietos, menores. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección sexta

12:00h.- Andoain (Gipuzkoa).- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El PSE-EE de Andoain homenajea a José Luis López de Lacalle, coincidiendo con el 24 aniversario del asesinato del periodista a manos de ETA. Parque José Luis López de Lacalle

16:30h.- Toledo.- DEFENSA EJERCICIOS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a un ejercicio de entrenamiento, en el marco del Toledo Training Coordinación Center (TTCC), en la Academia de Infantería de Toledo.

17:00h.- Barcelona.- CATALUÑA JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos Pacho, en la sede del TSJ de Cataluña.

SOCIEDAD

08:30h.local. - Las Palmas de Gran Canaria.- ISRAEL PALESTINA.- Cruz Roja Española informa sobre el cargamento de ayuda humanitaria que envía a Gaza a través del Centro de Cooperación con África que posee en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria para atender catástrofes y emergencias. Centro de Cooperación con África en Avda. de los Consignatarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:45h.- San Sebastián.- TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS.- Apertura de Quantum Matter 2024, una de las conferencias más grandes de Europa dedicada a las tecnologías cuánticas. (La foto de familia es a las 8.30 horas). Kursaal

09:00h.- Madrid.- MEDIOS COMUNICACIÓN.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebra una jornada en la Universidad Complutense de Madrid en la que se abordará la iniciativa que promovió para impulsar el periodismo de confianza que apoyan más de mil medios de 80 países. Facultad de Ciencias de la Información

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Federación Mujeres Jóvenes presenta el informe 'ONLYFANS, un espacio blanqueado del negocio del sexo'. C/ Alcalá, 37 (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:30h.- Madrid.- SALUD PULMÓN.- En el marco del Día Internacional del Asma, GSK presenta la iniciativa 'Pulmón sano, futuro sano. Sobre ruedas', una instalación itinerante en la que la población podrá poner a prueba su salud pulmonar. Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Santa Isabel, 51

10:30h.- Madrid.- SALUD CUIDADOS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto con motivo del día internacional de la enfermería 'La salud del siglo XXI: los cuidados'. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20 (Texto)

10:30h.- Madrid.- BANDERA AZUL.- La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), avanza los resultados de las playas, puertos y embarcaciones turísticas galardonados con Bandera Azul 2024. Secretaría de Estado de Turismo, C/ Poeta Joan Margall, 41 (antigua C/ Capitán Haya, 41). (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA DEPORTES.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes se reúne para iniciar las deliberaciones de un galardón cuyo fallo anunciará este miércoles en Oviedo. Hotel Barceló Oviedo. (Texto)(Foto)

11:00h.- Madrid.- AIRE CONTAMINACIÓN.- Ecologistas en Acción presentan su informe 'Calidad del aire en los entornos escolares 2024', realizado sobre 114 escuelas de 9 municipios de 5 provincias.

11:00h.- Alicante - CAMBIO CLIMÁTICO.- Expertos egipcios, italianos, tunecinos, turcos y españoles en los ecosistemas que forman los deltas de los ríos participan en una jornada sobre estos frágiles espacios organizada en Casa Mediterráneo de Alicante. Casa Mediterráneo. Plaza Arquitecto Miguel López, s/n. (Texto)(Foto)

11:00h.- Barcelona.- PEDERASTIA IGLESIA.- Protesta para denunciar los abusos contra menores por parte de religiosos. A las puertas del Parlament (Texto)

11:00h.- Madrid.- IGUALDAD CONCILIACIÓN.- El Club de Malas Madres presenta los resultados del estudio 'Sin madres no hay futuro', en un acto en el que participa la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo. Espacio Fundación Telefónica, c/Fuencarral, 3 (Texto)

12:00h.- Madrid.- IGUALDAD COMUNICACIÓN.- El Instituto de las Mujeres presenta el tercer número de la revista 'Revista In_Mujeres. Monografías feministas', dedicado a la comunicación. Instituto de las Mujeres, C/ Pechuán, 1

12:30h.- Madrid.- DÍA ENFERMERÍA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura del acto 'La Salud del siglo XXI: Los cuidados', con motivo del Día Internacional de la Enfermería, en la sede del Ministerio.

12:30h.- Madrid.- SANIDAD CÁNCER.- La presidenta de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica, Isabel Rubio, y el presidente de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, Jesús García-Foncillas, entre otros oncólogos, comparecen en la Comisión de Sanidad del Senado para informar de los últimos datos del cáncer en España. Senado.

12:30h.- Barcelona.- SEQUÍA CATALUÑA.- El Govern de Cataluña estudia una posible flexibilización de las restricciones al agua en el sistema Ter Llobregat. El conseller de Acción Climática, David Mascort, comparece después de la Comisión Intedepartamental de Sequía. (Texto)

13:00h.- Madrid.- DIABETES ODONTOLOGÍA.- Presentación Informe SEPA-SED 'Asociación entre diabetes y enfermedades periodontales' sobre la ampliación de la cobertura de atención bucodental a las personas con diabetes.(Texto)

13:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de las reservas de agua de los embalses. (Texto)(Infografía)

13:00h.- Madrid.- ACCIÓN HUMANITARIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el codirector del Instituto de Estudios Sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez, en la sede del Ministerio.

14:15 h.- Madrid.- PERSONAS MAYORES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantiene un encuentro con representantes del Consejo Estatal de las Personas Mayores, en la sede del IMSERSO.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.- Madrid.- ARTE BOTÁNICA.- El arte y la ciencia se unen en el evento 'Creadores de rosas', en el que el pintor Antonio López y la rosalista e investigadora Matilde Ferrer presentarán las 6 nuevas rosas donadas por Chanel y que se incorporan a la colección del Jardín Botánico. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- FESTIVAL DOCSBARCELONA.- Tres de los cineastas de producciones internacionales invitados por el DocsBarcelona, Sissel Morell Dargis, directora de 'Globusmania', Zara Zerny, directora de ’Echo of You' y Kristoffer Juel Poulsen, director de 'Daughter of Genchis' hablan de sus filmes en un encuentro con periodistas. CCCB (Texto)

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director de teatro Juan Ceacero presenta 'Ficciones', un texto de Fernando Delgado-Hierro protagonizado por la Compañía Exlímite. Teatros del Canal. (Texto)

11:00h.- Madrid.- LEGADO FLAMENCO.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado de Antonio Fernández Díaz, conocido como Fosforito, considerado como uno de los maestros del cante del siglo XX. Salón de actos y Caja de las Letras del Instituto Cervantes. C/ Barquillo, 4. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Madrid.- PIXAR EXPOSICIÓN.- CaixaForum presenta en Madrid 'La Ciencia de Pixar' CaixaForum. Paseo del Prado, 36.

11:00h.- Bilbao.- ÓPERA BILBAO.- El presidente de ABAO Bilbao Ópera, Juan Carlos Matellanes, y el director artístico, Cesidio Niño, presentan la programación de la temporada 2024-2025, que comenzará en octubre próximo. Hotel Carlton. (Texto)(Foto)

11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SONAR.- Rueda de prensa de presentación de la programación de Sónar y Sónar+D 2024, el festival de música avanzada que tendrá lugar del 13 al 15 de junio con artistas como Kaytranada, Jessie Ware, Ben Böhmer live o Floating Points. Antiga Fàbrica Damm. C/Rosselló, 515. (Texto)(Foto)

11:00h.- Barcelona.- PALAU MÚSICA.- Presentación de la temporada 2024-25 del Palau de la Música Catalana. Palau. (Texto)

11:30h.- Bilbao.- CINE FANTÁSTICO.- Proyección de "Tú no eres yo" (09:30h.) y posterior conferencia de prensa con los directores de la película, Moisés Romera y Marisa Crespo, en el marco del festival Fant. Centro Azkuna. (Texto) (Foto)

11:30h.- Plasencia (Cáceres).- CULTURA CINE.- Encuentro con los medios del cineasta Pablo Berger, antes de su participación en un coloquio y la proyección de su película 'Robot dreams', ganadora del premio Goya a mejor película de animación. Centro Cultural Las Claras. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA CHILE.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con el embajador de Chile, Javier Velasco Villegas, en la sede del Ministerio.

12:00h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- PREMIOS QUIRINO.- Presentación de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, que se celebrarán en Tenerife del 9 al 11 de mayo. Cabildo.

12:15h.- Santander.- MÚSICA LORCA.- El director general de Cultura y Patrimonio Histórico de Cantabria, Juan Antonio González Fuentes, presenta el disco del poema de Federico García Lorca, "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías", del compositor Tomás Marco. Sala 30 años del Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- DESARROLLO CULTURAL.- Presentación de Escuela Social de Artes Barraca XXI, un proyecto de la SGAE en colaboración con la Fundación Voces, en un acto que contará con la participación del cineasta Javier Fesser y la cantante Virginia Maestro, como padrinos de la iniciativa. Biblioteca de I.E.S. Villa de Vallecas. C/ Villarino de los Aires 14. (Texto)

12:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Juan Mayorga, director de La Abadía, presenta la obra 'Lady Anne', dirigida y protagonizada por la actriz Inma Nieto. Teatro de La Abadía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- CULTURA ESCRITORES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene un encuentro con el presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), Manuel Rico, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Barcelona.- DANZA CUBA.- La prestigiosa coreógrafa y creadora cubana Lizt Alfonso presenta 'Cuba Vibra', un espectáculo en el que 25 artistas recrean sobre el escenario la historia de la isla a través de la danza y la música en vivo. Teatre Apolo (Texto)

17:00h.- Madrid.- KANT ANIVERSARIO.- Presentación del número 515 de la revista de Occidente, 'En torno a Kant. 1724-2024', con Adela Cortina, Javier Gomá y Fernando Vallespín, entre otros Plaza de la Villa, 3.

19:00h.- Madrid.- JUEGOS OLÍMPICOS.- Presentación de 'La gravedad', la canción que han compuesto los seis finalistas de 'Operación Triunfo 2023' para el equipo olímpico español de París 2024. Comité Olímpico Español. Calle de Arequipa, 13. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

19:00h.- Madrid.- PREMIOS SM.- La reina preside el acto de entrega de la 46 edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular. Asiste la ministra de Educación, Pilar Alegría. Real Casa de Correos (entrada por la c/de San Ricardo). (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

