Puigdemont celebra que Banco Sabadell "se resista" a la operación del BBVA

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha celebrado este martes que el Banco Sabadell "se resista", tras la decisión de la entidad bancaria de rechazar la fusión con el BBVA. "Es una buena noticia que el Banco de Sabadell se resista a esta operación. Es una mala noticia que pudiéramos perder el Banco de Sabadell. Catalunya necesita que haya bancos de obediencia catalana o bancos que tengan muy focalizado su interés en Catalunya. Todo lo que pueda hacer el Sabadell para mantener su personalidad, creo que será bueno", ha sostenido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press. POLÍTICA IMPOSITIVA En materia económica, ha explicado su voluntad de bajar, suprimir o modificar algunos impuestos si es presidente de la Generalitat, incluso si no consigue un nuevo sistema de financiación para Catalunya, y ha descartado la posibilidad de incrementarlos: "Ir a buscar el dinero que nos falta a los bolsillos de los catalanes es una idea equivocada". Sobre inmigración, ha reiterado que tienen avanzada con el PSOE la ley de delegación de competencias a la Generalitat sobre esta cuestión para abordarla con una "visión catalana". "Tenemos que hablar de derechos y deberes. Y es evidente que el catalán es un factor de cohesión social. Queremos que las personas que vengan de fuera se integren y contribuyan al esfuerzo colectivo. La lengua catalana es esencial", ha añadido al preguntársele si deberán hablar dicha lengua. INVESTIDURA Tras reiterar que volverá a Catalunya para el pleno de investidura sea quien sea el candidato, ha avisado de que si la Ley de Amnistía no se cumple dispone de "muchas maneras" para que no le detengan, y si sucediera, para que le dejen en libertad. En caso de que le detuvieran, cree que sería "un fracaso de la arquitectura del Estado español" y no suyo. También ha apelado a todos a esforzarse para evitar un escenario de repetición electoral pero, que en caso de que se celebraran de nuevo, se volvería a presentar y podría hacer campaña "en igualdad de condiciones" que el resto de candidatos, ha dicho.