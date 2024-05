Puente dice que "puntúa triple" que el PP le pida dimitir con una "performance"

Madrid, 7 may (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha bromeado este martes en la sesión de control del Senado sobre la petición de dimisión del PP: "la petición de dimisión con 'performance', esa puntúa triple".

"Cuando llegué al Gobierno, me dijeron: la reprobación puntúa y la (petición de) dimisión puntúa doble; lo que no me habían advertido era de la petición de dimisión con 'performance', esa puntúa triple", ha sido la respuesta de Puente al senador Juanjo Sanz Vitorio, del PP.

Además, ha expresado su satisfacción al PP por hacerle "este gran favor": "señores del Partido Popular; miren, triple, hoy he puntuado triple".

Sanz Vitorio ha dedicado su pregunta oral en el Pleno a pedir a Puente que abandone el Gobierno de varias y humorísticas formas, mientras auguraba que el ministro no lo hará, porque "le falta talla y dignidad política para dimitir".

Sanz ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que deje el cargo por haber dicho que la amnistía era un embarazo no deseado, que hay 'lawfare' como hay brujas y que Castilla y León era un geriátrico a cielo abierto, entre otros motivos.

El senador segoviano del PP ha asegurado que Puente ha demostrado "una enorme estupidez a cara descubierta" y le ha recordado que Bertrand Russell decía que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan, antes de añadir: "Admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro".

"Hace poco alguien le definía como un torpe patán irredento, no estoy de acuerdo, y jamás alimentaré eso, para eso se encarga usted solo en acreditarlo cada día", ha sido otro de los comentarios de Sanz, muy aplaudido por los senadores de la bancada mayoritaria en la Cámara Alta.

Otro de los momentos en los que han irrumpido en carcajadas los senadores del PP, y por los que el ministro ha considerado luego que había sido una 'performance' o actuación artística, ha sido cuando el senador popular se ha referido a las encuestas del CIS.

"Usted le encarga al CIS de Tezanos una encuesta sobre si Brad Pitt o usted, y Brad Pitt está muerto", ha ironizado Sanz en su intervención. EFE

flc