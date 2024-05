El PP confirma que llevará a Tezanos ante los tribunales porque su uso partidista del CIS puede ser malversación

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha confirmado que su partido denunciará en los tribunales al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, porque considera que está haciendo un "uso partidista" de la institución y eso puede implicar un delito de malversación de fondos públicos. En rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha señalado que la Junta Electoral Central, con su expediente sancionador al CIS y su presidente, ha "dejado claro el uso partidista" que hace el Gobierno de instituciones que deberían ser imparciales. A su juicio, con su periodo de reflexión, el presidente Pedro Sánchez esperaba un "aluvión" de ciudadanos pidiendo que se quedara, y al no producirse "requirió de los servicios de un profesional como el señor Tezanos" para realizar una "encuesta bien cocinada" que dijera al presidente lo que quería oír. "Pedimos al Gobierno de España que deje de manosearlo todo porque no todo está al servicio del partido que nos gobierna y porque las instituciones deben estar al servicio del Estado y no del presidente", ha señalado. LO USAN PARA "DORAR LA PÍLDORA" A SÁNCHEZ Según el dirigente del PP, la "utilización partidista" del organismo demoscópico público no sólo es "lamentable", sino que también puede ser delito y, como ya sugirió hace una semana el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, preparan acciones legales en la Justicia. "La utilización partidista del CIS es tan escandalosa que por supuesto iremos por la vía judicial contra un señor que entendemos que puede haber malversado fondos públicos que están para otros fines y no para dorarle la píldora a Pedro Sánchez cuando tiene un bajón emocional", ha subrayado.