Cazorla: "Me faltan entrenamientos, pero hay que arriesgar y arrimar el hombro"

Oviedo, 2 may (EFE).- El futbolista del Real Oviedo Santi Cazorla confirmó este jueves que está disponible para el partido de este sábado en Huesca (El Alcoraz, 16:15 horas) y subrayó que, aunque le faltan entrenamientos, "a estas alturas hay que arriesgar y arrimar el hombro".

"Me encuentro bien, cogiendo sensaciones después de un mes parado. Noto mejor la lesión y me falta coger el ritmo de los compañeros, aunque me veo para lo que necesite el equipo", dijo el centrocampista, que estaba siendo fundamental para el entrenador, Luis Carrión, cuando sufrió hace un mes una lesión muscular en la zona del sóleo.

Sobre las últimas polémicas arbitrales que rodean al Oviedo, como por ejemplo el posible penalti no pitado a Borja Sánchez ante el Tenerife, Cazorla aseguró que fue "un agarrón claro" y que es "muy frustrante" que por segunda vez en la temporada del equipo azul el árbitro fuera al monitor sin cambiar su decisión.

"El Huesca tiene mucha más presión que la nuestra porque pelear por no descender es muy diferente a pelear por el playoff. Hay que estar a la altura y competir lo mejor posible", concluyó Santi Cazorla al ser preguntado por el próximo rival. EFE

