Un acusado de violar a una joven dice que no la obligó a "nada" y ella se ratifica: "No quería ser una víctima"

El joven acusado de abusar y agredir sexualmente a una chica con la que mantenía relaciones esporádicas se ha declarado inocente este martes en el juicio contra él, en el que ha asegurado que no la obligó a "hacer nada". Mientras, ella se ha ratificado en la denuncia, que le costó "mucho" interponer porque, por un lado, no quería hacerle "daño" a él y, por otro, "no quería ser una víctima". "Tenía una dependencia emocional tan grande de él que hacía cualquier cosa y esfuerzo para que siguiera en mi vida", ha expresado la joven, para indicar que entre los dos primeros episodios denunciados y el tercero (pasó más de un año) se obligó a sí misma, según ha dicho, a seguir manteniendo relaciones con él "para no perderle". En otro momento de su declaración, ante la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la chica ha manifestado que al procesado "le gustaba hacerme daño y verme llorar". "Él para mí fue como un cáncer: se metió en todas las células de mi cuerpo y me rompió entera", ha expresado. Tras la declaración de ambos, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones, manteniendo así el fiscal y la acusación particular su petición de 18 años de prisión y reafirmándose la defensa en la libre absolución de su patrocinado, aunque ha introducido subsidiariamente, en caso de condena, las atenuantes de intoxicación -por consumo de alcohol y drogas- y de dilaciones indebidas.