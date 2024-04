Esteban (PNV) cree que "no augura nada bueno" que Von der Leyen se abra a pactar con la ultraderecha

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "no augura nada bueno" que la presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, se haya abierto a la posibilidad de pactar con la ultraderecha. Por ello, ha llamado a la participación en las próximas elecciones europeas del 9 de junio porque "está en juego el modelo europeo de bienestar social y los principios de la democracia". En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido, de esta forma, al hecho de que Von der Leyen, haya abierto la puerta a pactar con la extrema derecha para alcanzar la mayoría parlamentaria en la Eurocámara que le permita revalidar mandato. El dirigente jeltzale, que ha afirmado que no le ha gustado "nada" este "movimiento demasiado precipitado" de la presidenta de la Comisión Europeo y considera que "no augura nada bueno". "Creo que los bloques de centro tienen que centrarse en intentar sacar adelante las cosas, Alde, los liberales, los socialistas y también con los conservadores", ha señalado. A su juicio, "el problema del Partido Popular Europeo es que se ha ido cada vez escorando más a la derecha". "Ya ocurrió en el momento en que entró el PP español, porque al final el PPE se centró en que necesitaba partidos grandes de referencia que le puedan dar más escaños y más financiación. Y a los que estábamos ahí desde el inicio de la democracia cristiana, nos echaron. Desde luego, nosotros tampoco nos hubiéramos sentido a gusto en un PPE como está en estos momentos", ha subrayado. Lo que no se esperaba, según ha apuntado, es que Ursula Von der Leyen "diera este paso". "Algo se tiene que estar moviendo en la política europea, pero no es positivo. Por eso, la gran importancia que tienen estas elecciones europeas. Nos jugamos mucho, el modelo europeo de bienestar social, pero también los principios en los que se basa la democracia europea occidental", ha añadido. Por ello, espera que participe la ciudadanía en estos comicios Europarlamento. "El Estado español no es un Estado independiente tampoco. Yo lo veo todos los días y todas las semanas en Madrid. Estamos adaptando directivas constantemente; leyes que no puedes hacerlas así porque la directiva te constriñe, porque ya Europa te marca", ha indicado. Aitor Esteban ha resaltado que está en juego quién dirige la política europea y qué mayorías hay porque "van a ser muy importantes para la política del día a día que afecta a todos los hogares". "Creo que es importante la presencia también de Euskadi ahí, aunque sea mínima. Es importante tener una voz propia", ha subrayado. El dirigente jeltzale ha admitido que no va a ser "fácil" para el PNV, que no concurre con Junts, y que ha cambiado de candidata. Encabezará la lista jeltzale Oihane Agirregoitia en lugar de Izaskun Bilbao. "Pero también estas elecciones vascas eran difíciles, en una coyuntura complicada y además con cambio de candidato, y las hemos ganado. Así que yo confío que vamos a sacar a la diputada europea", ha añadido. ACUERDO DE INVESTIDURA Por otra parte, ha dicho que el PNV espera que, tras las elecciones catalanas, haya novedades en el cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito entre el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el presidente Pedro Sánchez. En este documento también hay un compromiso sobre avance en el autogobierno vasco y ha dicho que es un asunto también en el que habrá que profundizar. "Pero, si al mismo tiempo, mientras estamos haciendo eso, me lo están acortando con leyes que se están aprobando en Madrid, tampoco me sirve de mucho. Igual algunas leyes tendrían que ampliarse o dejar más margen", ha apuntado. A su juicio, "más allá del autogobierno, entendido como nuevo estatus, nuevo Estatuto, está también una política que es más posible con determinada legislación diferenciada en el Estado, y ahí hay que poner el acento". ELECCIONES VASCAS Aitor Esteban cree que la primera toma de contacto que se produjo ayer entre el PNV y el PSE-EE para formar nuevo Gobierno Vasco tras las elecciones vasas del 21 de abril, fue bien, y se acordó conformar las instituciones, empezando por el Parlamento, y luego abordar el programa y el reparto de carteras. También ha lamentado que toda la campaña de Podemos en Euskadi se centrará en el llamamiento a "echar al PNV", con la presencia en un acto de Pablo Iglesias que vistió una camiseta con un lema en este sentido. "Este señor fue vicepresidente del Gobierno español porque votó al PNV. Es que esto es la leche", ha afirmado. A su juicio, Iglesias, cuando estuvo en el Ejecutivo del Estado, "puso en valor las políticas" del PNV en materia social e incluso las imitó, y luego apuesta por "echarle" del Gobierno Vasco. Por ello, cree que "era obligado" que tuviera "cero escaños", en alusión al hecho de que la formación morada se haya quedado fuera del Parlamento autonómico.