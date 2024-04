Aragonès reprocha a Sánchez servir un circo "en bandeja" a la ultraderecha por 4 votos

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de servir un circo "en bandeja" a la ultraderecha, tras su comparecencia para anunciar que sigue en el cargo. "Ha servido a la ultraderecha aquello que quería, que no es más que un circo, que lo busca siempre, y se lo ha servido en bandeja", ha dicho en un acto en el Palau Firal de Girona ante unas 450 personas, con la secretaria general de ERC, Marta Rovira (telemáticamente); el conseller de Investigación de la Generalitat, Joaquim Nadal; la diputada del Congreso Teresa Jordà; la 1 por Girona, Laia Cañigueral, y el diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu. Para Aragonès, el periodo de reflexión de 5 días que se ha tomado Sánchez ha sido una "pantomima", y le ha acusado de utilizar el sentimiento de solidaridad y empatía de la gente para un espectáculo político. FORTALECER EL "EGO PERSONAL" Ha añadido que en política no todo vale y ha asegurado que se genera inestabilidad e incertidumbre para alimentar una estrategia que solo busca "fortalecer un ego personal y un proyecto únicamente personal". El candidato cree que Sánchez ha usado la denuncia de Manos Limpias contra su esposa para "no tener que hablar de la corrupción del 'caso Koldo' ni de la falta de proyecto de Salvador Illa para Catalunya", y ha acusado al candidato del PSC de querer convertir la Generalitat en una sucursal de la Moncloa. "DOS MANIOBRAS DE DISTRACCIÓN" Joaquim Nadal ha alertado de que en estas elecciones ERC hace frente a "dos maniobras de distracción: una que viene del sur y otra que viene del norte", en una referencia velada al candidato de Junts+, Carles Puigdemont, y los socialistas Illa y Sánchez. Se ha referido a Puigdemont como una maniobra de distracción que viene del norte "errática, volátil, inconsistente, sin programa y sin liderazgo", mientras que ha criticado que el candidato del sur --Illa-- diga que Catalunya le debe mucho al Gobierno de Sánchez, según Nadal. MARTA ROVIRA Rovira ha intervenido en un vídeo grabado, en el que ha defendido el trabajo de los republicanos para derogar el delito de sedición del Código Penal, y para hacer posible los indultos y la Ley de Amnistía, y ha instado a no desfallecer para seguir defendiendo el catalán y para acordar un referéndum. Jordà ha asegurado que Catalunya no se puede gobernar con "modelos conformistas, recetas caducadas ni siendo cómodos para Madrid" porque así no se cambian las cosas, y ha dicho que la mejor apuesta para las elecciones es el proyecto republicano, valiente y ambicioso de ERC, según ella. Cañigueral ha avisado de que los avances logrados en los últimos 3 años "cuelgan de un hilo", y que solo si ERC revalida la Generalitat se podrá avanzar, y ha prometido que harán realidad el nuevo Hospital Josep Trueta.