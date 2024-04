Defensor del Pueblo revela que ha recibido 200 quejas contra la ley de amnistía, pero reitera que aún no puede actuar

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha cifrado en 200 el número de quejas que ha recibido contra la Ley de Amnistía pactada por el PSOE y sus socios independentistas, sin embargo, ha remarcado que no puede pronunciarse sobre la norma hasta que no esté definitivamente aprobada. "Sobre la amnistía hay 200 quejas con matices diversos, unos se refieren a los pactos, otros a la ley, y muchos que quieren ser amnistiados", ha explicado este viernes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar su actividad durante los años 2022 y 2023. Ha sido la diputada del PP, María Eugenia Caballedo, la que ha aprovechado la comparecencia para preguntarle sobre las quejas recibidas a raíz de la ley de amnistía, ya que a su juicio, la realidad social española del año 2033, vino "muy marcada" por su tramitación y además, en ocasiones anteriores, el propio Gabilondo había confirmado que había recibido quejas sobre este asunto. ESCAPA DE SUS COMPETENCIAS Gabilondo ha querido dejar claro que el Defensor del Pueblo "no puede pronunciarse sobre todo aquello que le parece bien o que le parece mal", sino que existe un marco de actuación que es "la defensa de los derechos y del título". En ese sentido, ha recalcado que "mientras se está elaborando una ley, el Defensor del Pueblo no interviene porque tiene que supervisar la administración, no ser una administración tratando de incidir e influir". "¿Cómo vamos a calificar como recursos de inconstitucionalidad algunos escritos, cuando realmente todavía las leyes no están ni siquiera publicadas, promulgadas, o aprobadas?", preguntaba de manera retórica. Aún así, ha avanzado que desde su institución están "analizando" y viendo "qué tipo de respuesta dar": "Nosotros no estamos dejando de actuar, estamos actuando dentro de nuestras competencias como defensor del pueblo".