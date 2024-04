Díaz reunirá a la dirección de Sumar sin los partidos, pendiente de Sánchez y tras el 'ruido' interno por las europeas

Sumar celebrará este sábado la primera reunión de su dirección tras su primera asamblea estatal, que estará marcada por la incertidumbre sobre el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tras las turbulencias internas por la negociación con los partidos para la candidatura a las elecciones europeas. Además, el encuentro del Grupo Coordinador, máximo órgano ejecutivo de Sumar y presidida por la líder del espacio Yolanda Díaz, servirá para aprobar la ejecutiva pero se hará sin los representantes de los partidos aliados, una vez que Sumar ha pospuesto para otra fase la incorporación la incorporación de sus representantes. De esta forma, se llevará a cabo con los miembros elegidos por las bases de Sumar que concentran el 70% de la dirección del frente amplio mientras que el 30% restante es la cuota prevista para organizaciones como 'comunes', IU, Más Madrid, Verdes Equo, la coalición Contigo Navarra e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Mientras, otros partidos como Compromís, Drago Canarias, Mes per Mallorca y Chunta se limitan hasta la fecha a la mera alianza electoral. DEFENSA DEL GOBIERNO La cita llega marcada por la reflexión del presidente del Gobierno, que suspendió su agenda pública hasta el lunes para decidir sobre su continuidad en el cargo tras admitir a trámite un juzgado la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña López. Precisamente este viernes Díaz convocó una reunión de máximo nivel en Sumar, con los ministros del espacio y los portavoces parlamentarios de las principales fuerzas que componen el espacio. Y la conclusión principal fue que el Ejecutivo debe cumplir su mandato y frenar la campaña de "acoso y derribo" contra la coalición. En este sentido, el mensaje que lleva desplegando el socio minoritario de la coalición es solo por los avances logrados por el Ejecutivo merece la pena continuar, que el 'lawfare' impulsado desde la derecha no puede salir victorioso ante este ataque al Jefe del Ejecutivo y es necesario avanzar con más ambición en la agenda social y que se debe cuidar la coalición y robustecer la relación con sus aliados parlamentarios. Tras la votación de la Ejecutiva, la vicepresidenta segunda realizará una intervención para marcar los principales mensajes que abanderará Sumar ante este momento de incertidumbre política, además de fijar los principales retos políticos del socio minoritario a nivel orgánico y también electoral, ante los comicios catalanes y europeos. Así, fuentes de la formación avanzan que Díaz desplegará un discurso volcado en la "defensa de la democracia como base del proyecto de Sumar" y como respuesta al "desafío" que ha lanzado los sectores ultras del país. También disertará sobre los objetivos de Sumar como fuerza de Gobierno, centrados en mejorar el derecho a la vivienda, la reducción de la jornada laboral, la necesidad de desplegar una reforma fiscal y comprometerse de forma decidida a la "democratización de la justicia". La opción que estos días cobraba más fuerza en las filas de Sumar es que la opción más lógica es que el jefe del Ejecutivo decida someterse a una cuestión de confianza, además de reforzar la cohesión dentro de la coalición y con sus aliados parlamentarios. EJECUTIVA CON PRESENCIA DESTACADA DE MUJERES Diversas fuentes del socio minoritario de la coalición opinaban desde la prudencia, que el jefe del Ejecutivo se inclinará al final por descartar su dimisión o convocar elecciones anticipadas, ni tampoco creen que ceda el testigo en otro cargo del PSOE. No obstante, otras voces del espacio, a las que el movimiento de Sánchez les pilló por sorpresa, exponen que no se puede descartar ninguna posibilidad y que nadie conoce lo que se le pasa a Sánchez por la cabeza. Y remarcan que Sumar aún está en plena andadura orgánica. Por otro lado y en el plano interno, esta dirección permitirá sacar a la ejecutiva de Sumar de la provisionalidad que venía arrastrando y desde la formación avanzan que habrá mucha presencia de mujeres y jóvenes en puestos clave. TENSIONES CON IU POR LAS EUROPEAS Sin embargo, la cita llega también con evidentes tensiones con sus principales aliados a cuenta de la negociación para la candidatura a las elecciones europeas. Precisamente este lunes, día en el que terminaba el plazo para inscribir las coaliciones a estos comicios, Sumar registrara la coalición tras sellar pactos con Verdes Equo (que tendrá el puesto séptimo de la lista), la Chunta aragonesista e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Sin embargo, aún demorará la formalización de la lista, para lo cual hay plazo, dado que sigue pendiente definir parte de la composición de los puestos de la candidatura. Así, en la candidatura que encabezará Estrella Galán, a propuesta de Sumar, los comunes tendrán el número dos, Compromís la tercera plaza, IU la cuarta posición y Más Madrid el quinto puesto. Además de Equo que ya queda en séptimo lugar. Sin embargo, los contactos generaron fricciones dado que Más Madrid admitió dificultades en la negociación y Compromís presionó para lograr un puesto destacado en la lista alertando de que podría presentarse por su cuenta. Pero los mayores problemas surgieron con IU, que criticó falta de métodos democráticos para elegir los puestos de Sumar y sometió a un profundo debate interno su decisión final de aceptar el cuarto puesto para su eurodiputado Manu Pineda, pero optando también por suspender la presencia en la dirección de Sumar hasta celebrar su asamblea federal. En Sumar relativizan este ruido interno al remachar que la vida interna de un frente amplio es compleja y que la postura de IU está marcada por su situación interna, con una próxima asamblea donde se avecina a una confrontación entre los sectores que hasta ahora componían la coalición. No obstante, fuentes de sectores ligados a los partidos advierten de que el ruido interno generado por esta negociación denota que Sumar aún no ha establecido un marco adecuado de la relación con sus partidos y que es una asignatura pendiente para Díaz, si quiere consolidar su proyecto y liderazgo desde una relación sana con sus aliados. Anteriormente a los roces por las elecciones europeas, también hubo choque con el despliegue territorial con Sumar, que llevó a advertencias de Compromís y Más Madrid por la creación de estructuras autonómicas de Sumar, solventado con los madrileños con un acuerdo bilateral de coalición. Y también con IU sobre la cuota de restringir al 30% la cuota de los partidos. SIN LEVANTA AÚN EN VUELO EN EL CICLO ELECTORAL Por otro lado, Sumar encara la dirección sin haber levantado el vuelo en elecciones autonómicas, dado que se quedó como fuerza extraparlamentaria en Galicia y salvó los muebles en Eskadi, al conseguir un único diputado por la provincia de Álava Esto llevó a IU a advertir sobre todo tras los comicios vascos de que Sumar no estaba siendo una fuerza aglutinadora de la izquierda alternativa y que la división con Podemos penalizaba, aunque desde Sumar replicaron que habían logrado el objetivo de blindar su presencia institucional para la próxima legislatura. Ahora, la formación de Díaz espera enmendar esta senda en las elecciones catalanas, con la confianza de un buen resultado de los 'comunes', y encara las europeas como una cita crucial al ser comicios en todo el país, donde se medirá de nuevo con Podemos pero en unos comicios con circunscripción única.