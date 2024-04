Diputado de Compromís pide acabar con la violencia política y democratizar la justicia y medios de comunicación

El diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha llamado a actuar frente a la violencia política y aprovechar esta legislatura para avanzar en la democratización de la judicatura, la economía y de medios de comunicación. A través de un vídeo en la red social 'X', Ibañez ha mostrado su "solidaridad y empatía" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció que reflexionará hasta el lunes sobre la continuidad en el cargo después de que un juzgado abriera diligencias previas tras una denuncia de Mano Limpias contra su mujer, Begoña Gómez. Eso sí, ha precisado que esta deriva de lawfare no va del propio jefe del Ejecutivo, ni del PSOE ni siquiera del Gobierno de coalición, dado que ya se llegó tarde cuando se practicó "violencia política" contra el independismo, las izquierdas "emancipadoras" y dirigentes progresistas como Mónica Oltra, Irene Montero, Ada Colau o Alberto Rodríguez. No obstante, Ibáñez ha subrayado que ahora con el caso de Sánchez se "ha abierto una brecha" y es el momento de aprovechar este mandato para democratizar estructuras del Estado, "fortaleciendo" la separación de poderes con una reforma del acceso a la carrera judicial que permita a cualquier persona, con independencia de su situación social y económica, aspirar a ser juez o fiscal. También ha instado a tomar medidas para "democratizar la economía" para que unas pocas familias no ostenten una parte relevante del patrimonio del país, o evitar que "tres o cuatro multinacionales" concentren las televisiones, radios y medios digitales para "condicionar la política del país". "Está en nuestras manos y si lo hacemos podremos responder a la pregunta del presidente: ¿vale la pena la política?", ha enfatizado el diputado de Compromís para responder que así será si se adopta esta posición y, por ejemplo, se regula el precio del alquiler y reducir la jornada laboral.