Les Corts convalidan por unanimidad un decreto para estabilizar a los investigadores en la Comunitat Valenciana

El pleno de Les Corts ha convalidado este miércoles por unanimidad un decreto-ley del Consell de medidas urgentes en materia de categorías profesionales y condiciones retributivas del personal investigador de las fundaciones e institutos de investigación biomédica del sector público instrumental. En concreto, el Decreto-ley 3/2024, de 20 de marzo, establece una equivalencia entre las categorías de los investigadores y las correspondientes categorías estatutarias del personal sanitario en la Comunitat Valenciana, mediante un nuevo marco jurídico en cumplimiento de la Ley de Investigación Biomédica. Tras salir adelante por unanimidad, Compromís ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley, pero se ha rechazado gracias a la mayoría de los grupos que sustentan al Consell (PP-Vox). También se ha convalidado, con los votos a favor de PP y Vox, el Decreto-ley 4/2024, de 26 de marzo, del Consell por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción de la temporalidad en el ámbito de la administración de la Generalitat. La oposición ha solicitado que se tramite como proyecto de ley, pero tampoco lo ha conseguido. Respecto a los funcionarios, en una de sus intervenciones en la sesión de control, Mazón ha avanzado que este jueves firmará un "acuerdo histórico" con todos los sindicatos de la función pública junto a la consellera del ramo, Ruth Merino. Se trata de la firma del acuerdo para la XI legislatura con con CCOO PV, UGT-PV y CSI·F, a las 9.30 horas en el Palau de la Generalitat. DÍA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Al margen de los decretos, el pleno ha tomado en consideración una iniciativa del PP para declarar el 26 de abril como Día de las Niñas y los Niños en la Comunitat Valenciana, con el apoyo de todos los grupos salvo Vox que se ha abstenido. Esta propuesta suscitó polémica durante el debate de este pasado martes, ya que el PP presentó una enmienda para establecer que fuera el "Día del Niño" aunque finalmente la ha retirado. Sobre esta declaración, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha destacado que el 26 de abril es el día que tiene establecido para los niños la fundación Crecer Jugando y la Asociación Española de Fabricantes de Juguete, además de poner en valor que Les Corts sean "la primera institución pública que se adhiere". "Representa el compromiso de la sociedad valenciana para garantizar que todos los niños puedan tener el derecho y la oportunidad de crecer en un entorno responsable, seguro, educativo y lleno de salud", ha manifestado en declaraciones a los medios. Montes ha relacionado este día con el apoyo a uno de los sectores productivos más significativos en la Comunitat: la industria juguetera, que "está pasando un momento complejo" con "grandes retos y algunas amenazas encima de la mesa". Al respecto, ha resaltado el reciente anuncio de que la Generalitat aumentará las sanciones contra las falsificaciones hasta un millón de euros. EL PSPV SE ABSTIENE A LA VARIANTE DE TORRELLANO En el pleno ha salido adelante la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) de Compromís para exigir la tramitación de urgencia de la variante de Torrellano como alternativa única para la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche y el puerto alicantino con el Corredor Mediterráneo. Todos los grupos han votado a favor salvo el PSPV, que se ha abstenido. Los socialistas sostuvieron en el debate que la tramitación de urgencia no reducirá la finalización de la obra en tres o cuatro años y se mostraron a favor de la electrificación provisional de las vías en el litoral. TV3 Y "PAÍS VALENCIÀ" Por otro lado, el PP ha permitido con su voto a favor que se tome en consideración una PNL de Vox para instar al Gobierno a emplazar a la Generalitat de Catalunya a velar por que TV3 no denomine a la Comunitat Valenciana como "País Valencià". En un comunicado posterior, el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), defiende "que sigamos haciendo este tipo de reivindicaciones para demostrar que no claudicaremos antes la dictadura ideológica de algunos que pretenden imponer su criterio, saltándose incluso la legislación vigente". "Somos Comunitat Valenciana y no lo que otros quieran imponernos. La imposición ya se ha acabado", recalca. Barrera muestra su "preocupación por la relación absoluta e intrínseca que existe entre la izquierda valenciana y el separatismo y el nacionalismo en la defensa de la denominación 'País Valencià'. "Esta fantasía anexionista es la que mueve a partidos como Compromís, y también a Cataluña, de modo institucional a través de sus medios de comunicación (TV3), a utilizar constantemente este término para referirse a la Comunitat Valenciana, y es algo que no vamos a seguir consintiendo", reitera.