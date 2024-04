Feijóo señala al fiscal general del Estado por "una estrategia de desgaste" contra Ayuso

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por estar detrás de "una estrategia de desgaste" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si bien ha insistido en que se trata de una opinión personal que hay que probar. "Si hay fiscales que quieren admitir la querella, es que esos fiscales, al igual que yo, tienen dudas de que esa querella debe de investigarse para ver si ha habido una filtración desde la Fiscalía General del Estado y a los medios de comunicación", ha asegurado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, en la que se ha pronunciado sobre el aval de la Junta de Fiscales de pedir archivar la querella de la pareja de Ayuso por supuesta revelación de secretos. Feijóo ha recordado que en el sistema judicial español la Fiscalía tiene su posición "y después el juez es el que decide o dicta", pero ha criticado que el Gobierno y el PSOE se refiriera en el pasado a que los jueces del TC son "fachas con toga". "A partir de ahí todo es posible y por eso el presidente del Gobierno no tiene un problema político. Tiene un problema judicial", ha expresado. ELECCIONES Respecto a las elecciones vascas del pasado domingo, Feijóo ha recordado que el PP tenía cuatro escaños en la anterior legislatura (más dos por la coalición con Ciudadanos) y ahora tiene siete, por lo que ha incrementado un 60 por ciento sus votos frente al "0,5 por ciento que sube el PSOE". "Esto son los datos objetivos", ha dicho. En este punto, se ha mostrado preocupado porque Sánchez "se ha apropiado" de los votos de Bildu, "un partido político heredero de una organización terrorista que se niega a calificar esa organización de terrorista". "Es decir, se apropia los votos de Bildu y los blanquea con absoluta tranquilidad mientras que en la campaña electoral dijo aquello de que Bildu es incompatible con la democracia", ha apuntado sobre el líder del PSOE. No obstante, ha dicho que no está satisfecho con que el Partido Popular sea la cuarta fuerza del País Vasco y también ha recordado que Vox sacó su único escaño por Álava con menos porcentaje de voto que en las elecciones gallegas. Sobre la próxima cita en los comicios catalanes, Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno equipara "todos los votos del independentismo" con el Partido Socialista de Cataluña" y ha pedido el voto para el PP a los catalanes no independentistas, constitucionalistas, y a favor de la autonomía catalana. "Si somos capaces de que cale eso, pues tendremos un buen resultado", ha dicho. Feijóo ha asegurado que no le gusta que nadie entre en la cárcel, pero ha reiterado que el expresidente catalán "tiene que cumplir las leyes y si está buscado por el Tribunal Supremo y es un prófugo de la justicia, tiene que someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo para tener un juicio justo", como así hicieron otros políticos encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.