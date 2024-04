IU irá con Sumar a las elecciones europeas pero congela por ahora la relación orgánica con el partido de Díaz

La Coordinadora Federal de IU ha decidido aceptar la oferta de Sumar para las elecciones europeas y tendrá el cuarto puesto de la lista conjunta con otras fuerzas progresistas aunque considera que no es la posición que merece, según han indicado fuentes de la formación. No obstante, se ha acordado no participar por el momento en la dirección de Sumar hasta celebrar el debate interno sobre la relación que mantendrá con la formación que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz El máximo órgano ejecutivo del partido se ha reunido esta tarde y tras una larga derivación confirma que su principal candidato y actual eurodiputado, Manu Pineda, se integrará en la candidatura que encabezará Estrella Galán, por la cuota de Sumar, pese a que un sector de la formación encarnado en las federaciones como Madrid y Valencia defendían rechazar ir con Sumar a estos comicios. Concretamente, la alianza con Sumar para las elecciones del 9-J ha salido adelante con el 68% de los votos de los integrantes de la Coordinadora Federal mientras que otro 30% se ha decantado por oponerse a integrarse en la candidatura, con solo un 2% de abstención, según han indicado a Europa Press fuentes presentes en el debate. Durante el debate se ha propuesto también realizar una consulta a la militancia sobre la decisión de ir con Sumar a las europeas, que según estas fuentes ha sido rechazada por el 53% de los votos frente al 41% que se mostraba a favor. Por otro lado, el 6% de los integrantes del órgano ejecutivo se ha abstenido. Así, prospera el criterio de la dirección federal que aboga por concurrir junto a Sumar al ser el escenario "menos malo" para IU, pero dejó patente esta mañana sus tensiones con Sumar al avanzar que abría una reflexión de la relación con el proyecto de Díaz y ya dejaba en el aire su presencia en la reunión de la dirección del proyecto de Díaz este sábado, algo que ya confirman que no se producirá. IU ha enviado esta noche a la militancia una carta informando de la decisión de aceptar la propuesta de Sumar y remarca que el cuarto puesto para Pineda no les satisface, aunque señala que la izquierda "no merece más división y desmoralización en el actual momento de avance reaccionario en toda Europa". A su vez, tratará de mejorar el acuerdo con Sumar "hasta el último minuto" y reafirma que IU hará una "campaña propia", con perfil y propuestas propias. DE AVALAR LA CREACIÓN DE SUMAR A NO PARTICIPAR EN SU DIRECCIÓN En el plano interno deja patente que congela su vinculación orgánica con el proyecto de Díaz, dado que era una de las formaciones que junto a Más Madrid, 'comunes' o Verdes Equo estaba llamada a designar a los integrantes del 30% del Grupo de Coordinación de Sumar, su principal órgano de dirección. De esta forma, el mal momento con Sumar es patente pese a que en los inicios del nuevo espacio auspiciado por Yolanda Díaz fueron uno de sus principales valedores, al igual de los 'comunes'. De esta forma, la Coordinadora Federal proclama que la relación con Sumar es una materia de "profundo calado" y debe suscitar una reflexión colectiva en la próxima asamblea de IU. En consecuencia, mientras no se desarrolle ese debate y se tome una decisión al respecto en su proceso congresual, la formación no formará parte de los órganos del partido Sumar. MALESTAR CON SUMAR: MADRID Y VALENCIA DEFENDÍAN IR EN SOLITARIO La propuesta del cuarto puesto generó malestar entre sectores de IU, dado que durante la negociación con Sumar se ambicionó la segunda plaza por su condición de fuerza estatal en unos comicios que se celebrarán en todo el país, sin embargo, quedó rebasada por formaciones autonómicas como los 'comunes' y Compromís, que disponen respectivamente de la segunda y tercera plaza de la candidatura aparte de estar referenciados en los verdes europeos. Así, IU abandera la vinculación con el grupo de la izquierda europea y demanda esa visibilidad para hacer campaña propia para el 9-J, donde Podemos con la exministra Irene Montero como cabeza de cartel compite de nuevo con Sumar y busca presentarse como la opción de la izquierda alternativa. De todas formas, de cara a la reunión la ejecutiva de IU pidió a sus federaciones autonómicas que fijaran postura y ha habido disparidad de criterios. Andalucía (la federación con mayor peso), Asturias o Baleares se mostraron a favor de ir con Sumar dado que la prioridad era la relección de su eurodiputado Manu Pineda. No obstante, IU en Valencia y en Madrid defendieron abiertamente rechazar la oferta de Sumar, que tildaban de "inaceptable", censuraban la fórmulas "antidemocráticas" por parte de la formación de Díaz y abogaban incluso por presentarse en solitario a la cita europea con las urnas. Asimismo, querían convocar una consulta a la militancia sobre cómo acudir a las elecciones europeas y demandaban suspender la relación orgánica con Sumar. OTRAS TENSIONES CON SUMAR Las fricciones entre Sumar e IU se han producido por anterioridad, sobre todo por el reparto de cuotas en la dirección estatal y la decisión de la formación de Díaz de reservar solo un 30% de este órgano a sus partidos aliados. Y también este martes han tenido una visión discrepante sobre los resultados electorales en el País Vasco, dado que Sumar defiende haber cumplido su objetivo de entrar en el Parlamento vasco mientras que el secretario de Organización de IU, Ismael González, ha incidido en que el resultado es malo, ha alertado de que Sumar no está logrando ser un espacio aglutinador en la izquierda y que la división con Podemos penaliza. "Hay que dejar de dar estos espectáculos", ha subrayado en relación a las pugnas internas MÉS Y DRAGO SE DESCOLGARON DE LA CANDIDATURA A LAS EUROPEAS Aunque Sumar ha conseguido revalidar su alianza con sus principales socios con los que concurrió a las pasadas elecciones generales, la confluecia queda menguada con respecto a esta cita con dos formaciones minoritarias: Drago Canarias y Més per Mallorca. Los canarios, liderados por el exdiputado Alberto Rodríguez, han decidido no concurrir a estos comicios mientras que el partido balear se ha decantado formar parte de la candidatura de ERC y Bildu.