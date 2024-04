Sumar pide reflexionar sobre la composición del futuro Gobierno con una "mayoría de izquierdas" en Parlamento Vasco

La candidata a lehendakari por Sumar, Alba García, ha pedido abrir una reflexión sobre la composición del futuro Gobierno Vasco ya que, tras los resultados de este domingo, el Parlamento vasco cuenta con "una mayoría de escaños de partidos que se denominan de izquierdas" y para Sumar, ese nuevo Ejecutivo "debería ser progresista". García ha hecho esta reflexión durante su comparecencia en el hotel Hesperia de Bilbao, donde Sumar ha seguido el recuento de la jornada electoral, donde ha estado arropada por decenas de simpatizantes, del equipo de campaña y del resto de candidatos de la formación a estos comicios autonómicos. En sus primeros comicios autonómicos en Euskadi, Sumar entra en el Parlamento Vasco con un escaño, el obtenido en Álava por Jon Hernández, que renueva así acta en Vitoria-Gasteiz, aunque el que obtuvo en las pasadas elecciones fue por Elkarrekin Podemos. En total, Sumar ha obtenido, con el 100% de votos escrutados, 35.092 votos y un 3,34% en términos de porcentaje. En su intervención, y tras felicitar al PNV como ganador de los comicios, García ha hecho una valoración "positiva" del resultado de Sumar, del que ha dicho, estar "satisfecha" puesto que estos, ha añadido, "eran unos comicios realmente muy complicados, muy polarizados, entre dos opciones casi hegemónicas". A su juicio, su formación ha logrado "romper ese marco y convencer a una parte de la ciudadanía del valor y de la utilidad de votar a la izquierda confederal, a Sumar, en nuestras primeras elecciones al Parlamento Vasco". En este punto, ha anunciado que, "a partir de mañana todas las personas que nos han votado, pero también aquellas que han votado a otras fuerzas progresistas, pueden estar seguras de que nuestras energías y nuestros esfuerzos estarán destinadas a conseguir que las políticas en Euskadi den un giro a la izquierda y estén centradas en mejorar la vida de la gente". Asimismo, ha asegurado que su presencia en el Parlamento Vasco se va a centrar en trabajar por solucionar los tres problemas que han venido señalando en la campaña: "Osakidetza, el acceso a la vivienda y los cuidados". La candidata a lehendakari, que no ha conseguido entrar en el Parlamento Vasco, tras no lograr escaño por Bizkaia, donde se han quedado a apenas 600 votos de obtenerlo, ha querido resaltar, en todo caso, que "una vez más, el Parlamento Vasco cuenta con una mayoría de escaños de partidos que se denominan de izquierdas". Dicho resultado, ha subrayado, "debiera abrir una reflexión sobre la composición del próximo Gobierno Vasco que debería, desde nuestro punto de vista, ser progresista". Para García, el resultado obtenido por su formación, muestra que "Sumar tiene presente pero, sobre todo, tiene futuro porque vamos a seguir construyendo para ser cada vez más fuertes en todos los pueblos y ciudades de Euskadi". Por último, ha agradecido a Yolanda Díaz su respaldo, así como a todos los militantes de Sumar y de los partidos que han conformado la coalición. "Sin vuestra entrega, compromiso, trabajo y energía, esto no hubiera sido posible así que sentíos muy orgullosas y orgullosos de lo que hemos logrado juntas", ha concluido entre aplausos.