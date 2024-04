Otegi pregunta si "va a haber suma abertzale, una suma por la izquierda" o se mantendrá "un Gobierno que resta"

El coordinador general del PSE-EE, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, tras las elecciones autonómicas, en el Parlamento vasco habrá 55 escaños soberanistas y 40 de izquierdas, y ha preguntado si, finalmente, en Euskadi "va a haber suma abertzale, va a haber suma por la izquierda" o se va a ir a mantener "un gobierno que resta". A su juicio, hay que "edificar una casa, que no va a ser del gusto al 100% de nadie", pero hay que hacerlo "sobre ese terreno". Otegi ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián tras la reunión de la Mesa de EH Bildu para valorar los resultados de las elecciones a la Cámara vasca, en las que ha empatado a 27 escaños con el PNV, aunque los jeltzales han ganado en votos. "Seguiremos en el tajo hasta la siguiente estación", ha asegurado. Tras calificar de "espectacular" el crecimiento de la formación soberanista, ha destacado que se ha quedado a menos de 30.000 votos distancia de la formación jeltzale y a cero escaños de diferencia. Arnaldo Otegi, que ha recordado que en el Parlamento hay 55 escaños soberanistas y 40 asientos de izquierdas (PSE-EE, Sumar y EH Bildu), ha preguntado si, finalmente, en Euskadi "va a haber suma abertzale, va a haber suma por la izquierda o se va a ir a a gobiernos de restan". "Desde luego, si es por EH Bildu, con una sonrisa amplia, con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paciencia del mundo, no tenemos prisa; porque vamos muy lejos, por nosotros y nosotras no será, pero creemos que hay que cumplir lo que ha votado la gente, que es más soberanía y más políticas de izquierdas", ha indicado. (Habrá ampliación)