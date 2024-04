Fernández (PP) defiende que Cataluña y Euskadi son "escenarios totalmente diferentes"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha defendido este lunes que Cataluña y Euskadi son "escenarios totalmente diferentes", tras ser preguntado por si el resultado de los comicios vascos de este domingo puede llegar a condicionar lo que ocurra el próximo 12 de mayo. "Cataluña y País Vasco, pese a lo que algunos quieran, son sociedades que tienen un sistema político completamente diferente", ha declarado Fernández en declaraciones a los periodistas en Terrassa (Barcelona). El dirigente de los populares no cree que las elecciones vascas, en las que EH Bildu ha empatado con 27 escaños con el PNV, tengan "una relevancia excesiva en el resultado final ni en el tipo de campaña que pueda plantear cada uno" en Cataluña. "Del socialismo se sale y del nacionalismo, también", ha reivindicado, a la vez que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de, textualmente, resucitar al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont. A su juicio, este 12M se puede dar por primera vez en 12 años la oportunidad de que los independentistas no saquen mayoría y se pueda "abrir una nueva etapa en Cataluña". "No hay ninguna maldición bíblica que condene a Cataluña a vivir eternamente un proceso que no acaba nunca y que solo trae la decadencia de Cataluña", ha añadido.