Vox pedirá el jueves en Comisión que el Gobierno endurezca las penas a "petaqueros" en la lucha contra el narcotráfico

Vox defenderá el jueves en el Parlamento una proposición no de ley en la que se reclama el apoyo de la institución para exigir al Gobierno central que "refuerce las penas" contra los denominados "petaqueros", las personas que se dedican a transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el tráfico de drogas y de personas desde el norte de África, conocidas como narcolanchas. La proposición no de ley, que será debatida en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo social y Simplificación administrativa, también reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que "tramite un real decreto-ley de urgencia para que se adopten determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías, estableciendo un marco normativo que regule y evite el almacenamiento y distribución de gasolina a las narcolanchas" y que vaya en línea con el real decreto-ley por el que se prohibía el uso de determinadas embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad. Vox explica que los llamados "petaqueros" actualmente, "en el mundo del derecho, todavía no son delincuentes", ya que, en el caso de ser detenidos, solo se les aplica "una sanción administrativa", es decir, "una multa de escasa cuantía". Con esta iniciativa, Vox pretende que "se convierta en ilícito penal y se endurezcan las penas" contra los "petaqueros". Para Vox, esta medida "supondría un golpe contundente a las operaciones de los narcotraficantes, abordando de manera específica esta problemática y reforzando las medidas para mantener el control y la seguridad en la región", ante la "dejación de funciones del Gobierno de la nación". "La actual dejación de funciones del Gobierno de la nación ante esta problemática supone que, a día de hoy, en España dicha acumulación de bidones llenos de gasolina solo se castigue con una mera multa administrativa", apunta.