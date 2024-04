Alegría pide al PP "que se relaje un poquito" en sus críticas al Gobierno porque quedan tres años de legislatura

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le ha sugerido al Partido Popular "que se relaje un poquito" en cuanto a las críticas al nuevo Gobierno, que lleva medio año, porque todavía les quedan tres años de legislatura. "Llevamos, prácticamente, seis meses, cinco meses de Gobierno. El PP es que no nos dio ni cien días de cortesía ni cien segundos. Les digo al PP que no se cansen, que se relajen un poquito porque tenemos todavía por delante tres años de legislatura y nosotros vamos a trabajar con tenacidad, con ganas, con ilusión, con humildad, porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo: trabajar para mejorar la vida de la gente, responder a los problemas de la gente y dar solución a los problemas de la gente", ha indicado Alegría durante su intervención este sábado en el XIV Congreso del PSOE de Melilla. Alegría ha enumerado los logros que el Ejecutivo ha llevado a cabo, como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la creación de empleo, y ha destacado que "organismos tan importantes como el Fondo Monetario Internacional" incluya a España, junto a Estados Unidos, como una de las dos economías "que más van a crecer en el mundo durante este año y durante el año 2025". Con estos datos, la ministra ha confrontado la postura "catastrofista" que el PP adopta: "Frente a esa España del catastrofismo, y frente a esa España de la hecatombe que está todo el día predicando el Partido Popular, porque cuanto más afanados está el PP en ese catastrofismo y en ese pesimismo, cada día conocemos buenos datos y buenas cifras en nuestro país". Durante la inauguración de este XIV Congreso socialista en esta cuidad autónoma, han intervenido también la secretaria general del PSME-PSOE, delegada del Gobierno en la ciudad autónoma de Melilla y vocal de la CEF-PSOE, Sabrina Moh; y la secretaria general saliente del PSME-PSOE, Gloria Rojas. Esta tarde se votará formalmente este relevo de liderazgo. Alegría ha reiterado que los socialistas no están "para mentir o insultar", sino que están para "preocuparse" de los problemas de los melillenses y ha vaticinado que la nueva líder socialista de Melilla será la primera alcaldesa que presida la ciudad. "Yo me avanzo. Hoy 20 de abril, ya os digo. Y vamos a tener la primera mujer aquí en Melilla presidiendo esta ciudad. Y va a ser una mujer socialista", ha asegurado.