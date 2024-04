Garriga (Vox) descarta votar a Illa para que no gobiernen ERC-Junts: "No haría 'un Collboni' jamás"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha descartado apoyar al PSC tras el 12 de mayo para evitar un Govern independentista de ERC y Junts: "No haría 'un Collboni' jamás, ni un Puigdemont ni un Illa. Yo haría un Ignacio Garriga, que es ser coherente, es defender los intereses de los catalanes". Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press al preguntársele si podría repetir el movimiento que hizo el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, donde se abstuvo para investir como alcalde al socialista Jaume Collboni y evitar así que gobernase el independentismo, y ha reconocido que le preocupa que los populares repitan esta estrategia. "Me preocupa que en la campaña electoral quede muy claro cuáles son las posturas de cada formación política. Hemos conocido cómo el señor Feijóo decía que estaba dispuesto a apoyar al PNV y apoyar al PSC si las mayorías les daban oportunidad para hacerlo", tras lo que ha instado a las fuerzas políticas a decir qué harán tras el 12M. Garriga ha llamado a los populares a decir "alto y claro si están dispuestos a apoyar a los responsables de la inmersión lingüística, a los responsables de los indultos, de las amnistías y de la modificación del Código Penal", y ha asegurado que Vox será coherente con lo que dice en campaña electoral y lo que hace después de las elecciones. UN PROYECTO DIFERENTE DE PP Y CS Sobre sus perspectivas electorales, el secretario general de Vox ha afirmado que prevén incrementar votos porque han demostrado ser útiles para los catalanes: "Vox va a ser la gran sorpresa del 12 de mayo, porque estamos trasladando ese mensaje claro. El 12 de mayo hay que salir en defensa propia, en defensa de Catalunya". Garriga ha sostenido que Vox tiene un proyecto diferente al de PP y Cs, y considera que el PSC no es un partido constitucionalista, sino "el nuevo partido separatista catalán", ya que ha apoyado la amnistía a cambio de, a su juicio, mantenerse en el poder, en alusión a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "NADA EN COMÚN" CON ALIANÇA CATALANA También ha indicado que su partido no tiene "nada en común" con Aliança Catalana y que no teme que pueda restarle votos en las elecciones catalanas. Además, cree que Aliança se disputará votantes con el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont: "Están peleándose en a ver quién es más separatista y en a ver quién insulta más a los españoles". DENUNCIA EN ANTIFRAU Preguntado por la denuncia contra él ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la diputada de Vox Isabel Lázaro por usar presuntamente dinero público del Parlament para gastos personales, ha respondido que "es una campaña más de esas que intentan silenciar el mensaje político de Vox" y que las cuentas del grupo parlamentario están auditadas. "Nunca nos han recriminado ni nos han planteado la modificación de cualquier tipo de error. Si lo hubieran hecho, por supuesto que lo hubiéramos corregido", y ha reiterado que los gastos están perfectamente justificados, que se trata de una campaña de calumnias --textualmente-- y que está muy tranquilo. Al ser preguntado por qué una compañera de filas querría impulsar una campaña contra él, ha recordado que Lázaro no repetirá en las listas de las elecciones catalanas: "Hay momentos donde el partido decide cambiar a las personas, decide cambiar de responsabilidades, decide elegir a nuevos candidatos". Sobre si tomará acciones legales frente a esas supuestas calumnias, ha dicho que está centrado en la campaña, y ha añadido que tras el 12M estudiarán si los responsables de estas supuestas calumnias pueden recibir "notificaciones". También se ha mostrado partidario de suprimir la OAC, "un chiringuito en manos del separatismo que no ha combatido el fraude en los últimos 40 años en Catalunya", y ha afirmado que ya hay un sistema judicial robusto capaz de dirimir este tipo de causas de corrupción. REFUGIOS CLIMÁTICOS Ha criticado el decreto del Govern para abrir al público piscinas públicas y privadas consideradas como refugios climáticos --que él ha calificado de 'timos climáticos'--, ya que considera que es "un 'exprópiese' de países tercermundistas". "Si hubiéramos impulsado el plan nacional del agua con la interconexión de todas las cuencas hidrográficas, no habría ni un solo catalán al que le faltara una gota de agua", ha defendido, y ha llamado textualmente a los catalanes a protagonizar una rebelión del sentido cómún el 12M.