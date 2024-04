Erkoreka subraya la importancia del "notable" incremento del voto CERA en el resultado final

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha subrayado la importancia en el resultado final de las elecciones vascas de este domingo del "notable" incremento registrado en el voto de los vascos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), ya que han votado el 10% de los registrados frente al 3,5% que ejerció su derecho a voto en los comicios de 2020. Erkoreka, que ha presentado este sábado, en Lehendakaritza, el dispositivo de la jornada electoral de este domingo, 21 de abril, ha explicado, en cuanto a los resultados definitivos, que el denominado "escrutinio general" a las elecciones al Parlamento vasco 2024 se realizará en las sedes (palacios de justicia) de las tres juntas electorales de Territorio Histórico el próximo viernes 26 de abril. Este escrutinio, ha precisado, incluirá las reclamaciones presentadas a partir del domingo electoral y aceptadas por las juntas electorales de Territorio Histórico (JETH) a los resultados del "escrutinio provisional", así como el escrutinio del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), censo de personas con derecho a voto que viven de manera permanente en el extranjero. Según ha indicado, del censo total de 1.795.212 personas con derecho a voto en estas elecciones autonómicas vascas, 82.911 viven de manera permanente en el extranjero, cuando en los anteriores comicios en Euskadi eran 75.988. De esos 82.911 vascos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes ha ejercido su derecho a voto 8.219, lo que supone el 10% del CERA, frente al 3,5% que votó en las elecciones vascas de julio de 2020. Erkoreka ha indicado que la participación en el voto CERA tiene mucho que ver con el cambio del régimen establecido en la legislación de régimen electoral en relación con este tipo de voto, el emitido por parte de los residentes ausentes, que antes era rogado y ahora no. Según ha destacado, desde el Gobierno vasco han hecho "un esfuerzo importantísimo para facilitar los trámites que hay que llevar a cabo para que quienes se encuentren en esta situación y formen parte del censo de residentes ausentes puedan participar en la votación". En ese sentido, ha dicho que "el cambio legislativo" sumado al "esfuerzo importantísimo realizado desde el Gobierno vasco para facilitar esa participación", han contribuido a que se produjera este incremento "importante y notable". Josu Erkoerka ha afirmado que este incremento "constituye un dato relevante de cara, sobre todo, a la incertidumbre que se abrirá a partir del escrutinio general, porque de los resultados del domingo a las diez y media de la noche, hasta lo que pueda resultar después del escrutinio del voto CERA y de la resolución de las reclamaciones puede haber modificaciones que, en este caso, con este nivel de participación, pueden llegar a tener una incidencia mayor que en ocasiones anteriores". En cualquier caso, ha dicho hablar en "términos potenciales porque no hay manera de saber exactamente cuál es el sentido del voto en este caso". No obstante, ha insistido en que "el hecho de que el porcentaje de personas inscritas en el censo de residentes ausentes que participan, efectivamente, en este proceso electoral ejerciendo el voto haya incrementado notablemente, lógicamente, hace que ese voto de residentes ausentes sea más relevante en el resultado final de lo que ha venido siendo, tradicionalmente, en los últimos años, cuando el voto era rogado y cuando las dificultades y obstáculos de tipo burocrático para poder participar en el voto eran mayores que ahora".