El Casademont Zaragoza recibe al Real Madrid con los deberes casi hechos

Zaragoza, 20 abr (EFE).- El Casademont Zaragoza recibe este domingo al colíder de la Liga ACB, el Real Madrid, con los deberes casi hechos con respecto a la permanencia pero con la ambición de dar la sorpresa.

Con la tranquilidad que supone tener asegurada de manera virtual la continuidad en la máxima categoría del baloncesto español el objetivo es seguir compitiendo para intentar quedar lo más arriba posible en la clasificación y ganarse una plaza para competición europea la próxima temporada.

Para certificar la salvación de manera matemática el equipo 'rojillo' necesita una victoria más en los cinco partidos que restan para finalizar la Liga regular o que el Monbus Obradoiro, que es el equipo que marca la línea del descenso, pierda uno, por lo que salvo catástrofe mayúscula se da por hecha la continuidad en ACB.

La diferencia de presupuesto y plantilla entre madrileños y zaragozanos hacen complicado pensar en una victoria maña pero no es la primera vez ocurre ese supuesto por lo que el conjunto de Porfirio Fisac no renuncia a que se vuelva a repetir, y más teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de presión y eso puede hacer que los jugadores puedan dar lo mejor de sí mismos.

Pero para superar al equipo madrileño el Casademont Zaragoza tendrá que evitar algo que se ha convertido en un mal endémico esta temporada, sus malos inicios de partido que han acabado por costarle muchas derrotas.

Y también deberá enmendar otro clásico del repertorio 'rojillo', su mala defensa, que le ha supuesto encajar marcadores muy elevados llegando a ver hasta en cuatro ocasiones en las últimas ocho jornadas cómo superaban los cien puntos y que le ha colocado como el segundo equipo que más puntos encaja tras el Girona.

Si el equipo maño es capaz de evitar que se repitan esos dos problemas que ya parecen crónicos y logra mantenerse cerca en el marcador hasta el final, sin que se rompa con anterioridad, podría tener opciones de sorprender al conjunto de 'Chus' Mateo siempre que éste no tenga su día, otra premisa importante cuando se enfrentan dos conjuntos con una diferencia de nivel tan acusada.

Si no es así las opciones del conjunto zaragozano serán prácticamente nulas porque victorias ante oponentes muy superiores pasan siempre por rozar la perfección y que el rival esté muy por debajo de sus prestaciones habituales.

A pesar de que la estadística de partidos es abrumadora para el conjunto blanco con 32 triunfos por solo tres del Casademont Zaragoza, la última victoria maña no está tan lejos, se produjo el 6 de noviembre de 2022 por 94-89 en la capital aragonesa en una campaña en la que también cayó el Barça en el Príncipe Felipe.

Además, en la actual, el conjunto 'rojillo' ha sido capaz de derrotar en Zaragoza al líder Unicaja y al tercer, cuarto y sexto clasificados (Barça, UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria), lo que supone un aliciente para demostrar que es posible dar sustos a los grandes.

Para este encuentro es duda la presencia del máximo anotador del equipo de Porfirio Fisac, Mark Smith, que ha sufrido esta semana una gastroenteritis con fiebre. En caso de que el escolta no pudiera jugar lo haría el ala-pívot cubano Yoanki Mencía, que ha acelerado la recuperación de la lesión que le ha mantenido varias jornadas de baja.

El partido, correspondiente a la jornada 30 de Liga, se disputa este domingo, a partir de las 12.30 horas, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con arbitraje de los colegiados Fernando Calatrava, Alfonso Olivares y Joaquín García González. EFE

