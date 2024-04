UPN rechaza que dos personas "relacionadas con ETA" acudan a comparecer a la ponencia de estudio sobre la Lorafna

UPN ha rechazado este jueves que en el plan de trabajo de la ponencia de estudio para la actualización de la Lorafna en el Parlamento de Navarra se ha aprobado la comparecencia de dos personas que "han tenido relación con la banda terrorista ETA". La parlamentaria regionalista Marta Alvárez ha explicado que este jueves "se ha aprobado el plan de trabajo para la ponencia de la Lorafna" y "desde UPN consideramos que cinco personas no tenían que estar en esta ponencia, no tenían que venir y en concreto que hay dos personas que no tenían que estar de ninguna manera, Joseba Compains Silva e Ibai Suescun González, por su relación con la banda terrorista ETA". Alvárez ha indicado que "Ibai Suescun fue condenado por un tribunal francés a 30 meses de cárcel por pertenencia a ETA, por tenencia ilícita de armas y documentación falsa" y que "Joseba Compains no fue condenado pero sí estuvo detenido en varias operaciones de 'kale borroka', por su relación con Ekin y con la banda terrorista ETA en una gran operación en su día". La parlamentaria regionalista ha indicado que los grupos que apoyan al Gobierno, "incluido el Partido Socialista", no se han opuesto y "estas personas van a venir a comparecer".